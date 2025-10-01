Отмечены города, которые стоят на защите всего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении почетного отличия "Город-герой Украины" 16 городам в семи областях Украины. Об этом глава государства сказал во время обращения к украинцам.

"Сегодня, в этот День защитников и защитниц, на Покров, мы отмечаем еще города-герои - города героев. Я подписал указ. Города, благодаря которым спасены тысячи жизней наших людей. Города, которые на защите всего нашего государства - в полном смысле этих слов", - отметил Зеленский.

Как рассказал президент, на Днепровщине это Павлоград, Никополь, Марганец; в Донецкой области - Дружковка, Краматорск, Константиновка, Покровск, Славянск; в Запорожье - Гуляйполе, Орехов; в Николаевской области - Вознесенск и Баштанка; в Сумской области - Сумы, Тростянец; в Харьковской области - Купянск, и в Хмельницкой области - Староконстантинов.

Как пояснил глава государства, Павлоград - это город силы для Украины, город, который работает как стратегически важный центр эвакуации наших людей, город, который стал госпитальной базой для раненых с фронта.

Также Никополь - это город действительно героический, промышленный, под многочисленными обстрелами. "Город, который продолжает работать", - добавил Зеленский.

Вместе с тем, Марганец каждый день подвергается ударам. "Это город, которому было сложно после подрыва россиянами Каховской дамбы, но который сохраняется. И это благодаря его общине, героизму всей нашей Днепровщины и каждого региона, который помогал", - отметил президент.

При этом, Дружковка - это один из самых светлых городов Донбасса, сейчас изуродованный российскими обстрелами, но город, который защищается и защищает.

Краматорск - одна из основ украинской промышленности, один из самых сильных центров всего Востока Украины. Город, который в защите государства еще с 2014-го года.

Константиновка - стоит против чрезвычайной российской жестокости, и громада держится в городе, и город держится.

Покровск - герой, который значит так много для украинской защиты. "И это город многих наших героев, наших воинов, которые именно в районах Покровска, на Покровском направлении и в самом городе держатся в жестких боях и уничтожают оккупанта так, что это глобально ощутимо. Мир видит этот героизм", - подчеркнул Зеленский.

Славянск - город-символ, город, с которого защита Украины началась, и город, который наполняет силой наших воинов сейчас, который работает на защиту Донбасса.

Гуляйполе - это большая история, и это век украинской силы на Юге. "И сейчас город - на защите региона и государства", - подчеркнул президент.

Орехов - подвергается постоянным обстрелам и держит очень крепкие позиции нашей обороны. Вознесенск и Баштанка - города людей, которые не сдались несмотря ни на что, которые боролись. "Это города, благодаря которым Украине удалось разрушить российские планы захватить наш Юг", - подчеркнул Зеленский.

Сумы - город-герой, город героев, и город, который россияне готовились захватить и уже даже анонсировали это, но не получили и не получат. "Один из крупнейших провалов Российской Федерации", - констатировал глава государства.

Тростянец - город, который героически держался в 2022-м году. "Сейчас - на защите. И именно там, в Тростянце, в первый год этой войны было остановлено широкое наступление россиян на Ахтырку, на Лебедин, на Сумы", - напомнил президент.

Купянск - город, в котором сейчас особенно сложно, в котором продолжаются боевые действия, который страдает от российской подлости, жестокости, но который защищают действительно героические наши люди, который героически закрывает Харьковщину от России.

Староконстантинов - это город имеет стратегическое значение для всего нашего государства, для оборонки, авиации. "Почти 460 российских ударов было по Старкону за время этой войны - город героически выдерживает", - сообщил президент.

"Стойкость каждого - это стойкость всей Украины, и героизм народа начинается с храбрости каждого нашего сердца", - подчеркнул Зеленский.

Как напомнил глава государства, в 2022-м году было основано особое звание именно для украинских городов, которые обеспечивали Украине возможность выстоять в тот чрезвычайно сложный год. Сначала десять

городов получили звание городов-героев. Это Буча, Волноваха, Гостомель, Ирпень, Мариуполь, Николаев, Ахтырка, Харьков, Херсон, Чернигов.

Другие заявления Зеленского

Как сообщал УНИАН, Зеленский убежден, что Украина не будет терять своей боевой прочности и силы, приобретенной за время полномасштабной войны. Глава государства напоминает, что все попытки стереть Украину завершались развалом вражеских империй.

