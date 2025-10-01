Зеленский: Все попытки стереть Украину завершались развалом вражеских империй

Глава государства убежден, что Украина выстоит в войне против России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет терять своей военной мощи, приобретенной за время войны. Об этом глава государства сказал во время выступления на принятии клятвы лицеиста и награждения по случаю Дня защитников и защитниц.

"Люди наши выдержали десятки попыток завоевания нашего государства, завоевания Украины. Украинцы прошли через века пропаганды того, что вроде бы у нас не может быть самостоятельной национальной жизни, но каждая попытка подчинить Украину завершалась только тем, что Украина возрождается. Все попытки стереть Украину и украинцев завершались тем, что враждебные империи рассыпались", - подчеркнул Зеленский.

Как подчеркнул глава государства, Украина пережила не просто кого-то одного, кто пытался изжить со свету украинцев.

"Украина пережила всех их, кто этого хотел. Выстоит Украина и сейчас против этой России. Без сомнения, выстоит. Мы обязательно защитим наше государство", - убежден президент.

Зеленский напомнил, что украинцы не впервые защищаются от России, но "сейчас наиболее дальнобойно, наиболее эффективно, и именно сейчас надо защитит так, чтобы наши дети - все наши дети, все последующие поколения были гарантированно свободны от войны, от террора, от ударов, от любых угроз".

Он добавил, что именно это является целью Украины.

"Это означает, что Украина точно не будет терять своей силы, приобретенной за годы войны, и крупнейшей в нашей истории. Украина не будет терять партнеров. Действительно, глобальной поддержки, которой всегда так не хватало Украине в прошлые времена. И Украине именно всегда будут нужны такие люди как вы - наши защитники и защитницы", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства сообщил, что накануне подписал указы о награждении государственными наградами более чем 1 тыс 600 украинцев и украинок из Вооруженных сил, Национальной гвардии, разведок, Службы безопасности, пограничной службы, Национальной полиции, спасателей и тому подобное.

Президент добавил, что с начала полномасштабного вторжения уже почти 124 тысячи украинцев отмечены государственными наградами за защиту и оборону государства и людей.

Как сообщал УНИАН, Зеленский выражает четкую твердую позицию, что Украина не будет соглашаться на изменение границ и не будет признавать оккупированные Россией территории.

Президент считает, что победой Украины в войне с Россией будет ее выживание. Поскольку российский диктатор Владимир Путин не может реализовать свою главную цель - полную оккупацию Украины, победа находится на стороне Украины.

