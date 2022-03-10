Владимир Зеленский заявил, что завтра, 10 марта, будут организованы 6 гуманитарных коридоров из наиболее опасных населенных пунктов.

В связи с интенсивными обстрелами со стороны российской армии, украинская власть делает все возможное, чтобы обезопасить мирное население. Для этого проводится эвакуация из тех городов, где ситуация наиболее напряженная.

Для эвакуации мирного населения создаются так называемые "гуманитарные коридоры".

Владимир Зеленский заявил, что 10 марта, будут организованы 6 гуманитарных коридоров из:

Сум;

населенных пунктов Киевской области;

Энергодара;

Мариуполя;

Изюма;

Волновахи.

За 9 марта из потенциально опасных городов удалось организовать гуманитарные коридоры из Сум, городков и поселков Киевской области, а также Энергодара.

По словам Зеленского, всего эвакуированы около 35 тысяч человек.

Напомним, 9 марта вечером спасатели сообщили, что первая эвакуационная колонна из Сум уже прибыла в Лубны, вторая колонна сейчас в Лохвице, а третья - вскоре заедет на территорию Полтавщины.

Кроме того, в Запорожье из Энергодара, Днепрорудного и Васильевки эвакуировались более тысячи человек.

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