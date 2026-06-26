В ЕС в ближайшие недели планируют отказывать в защите военнообязанным украинцам

Отмечается, что ограничение не будет распространяться на мужчин, получивших временную защиту до вступления в силу новых правил.

Европейская Комиссия предложила исключить вновь прибывших мужчин призывного возраста из списка лиц, нуждающихся во временной защите, сообщает POLITICO.

Согласно плану Комиссии, статус временной защиты для украинцев будет продлен до 4 марта 2028 года, но не для тех, кто имеет "военные обязательства" и кому не разрешено выезжать из Украины.

Так, Украина запрещает выезд из страны мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет, достигшим призывного возраста, и мужчинам в возрасте от 23 до 25 лет, включенным в список военного резерва.

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В то же время ограничение не будет применяться к мужчинам, получившим временную защиту до вступления в силу новых правил.

В своём заявлении Комиссия отметила, что план направлен на "согласование потребностей в защите с общей способностью Украины защищаться от незаконной агрессии России".

В частности, в начале месяца на министерской дискуссии была выражена "решительная поддержка" плану по исключению мужчин призывного возраста, заявил POLITICO министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселл.

При этом комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти предостерег от "полного отказа" от мужчин призывного возраста.

"Я хочу убедиться, что те, кто может быть законно освобожден от призыва, имеют возможность выразить свою позицию. Поэтому нам необходимо индивидуальное рассмотрение дела каждого человека. Украина имеет законное право вводить воинскую обязанность, но она должна делать это в соответствии с нормами законодательства", – сказал он изданию.

После принятия решения обычно проходит около 20 дней до его официальной публикации в Официальном вестнике ЕС, и именно после этого оно вступает в силу.

Защита украинских беженцев в Европе: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее О’Флаэрти призвал Европу не спешить со сворачиванием временной защиты и программ поддержки для украинских беженцев. По его словам, по состоянию на март этого года в странах ЕС насчитывалось около 4,3 млн украинцев, оформивших временную защиту. Он добавил, что обеспокоен нарастающими в Европе дискуссиями о пересмотре этой защиты.

Комиссар подчеркнул, что сокращение помощи украинцам грозит тем, что беженцы без защиты окажутся в сложной правовой ситуации, столкнутся с финансовыми трудностями и будут возвращаться домой не по собственному желанию, а под давлением обстоятельств. А ограничения во временной защите для отдельных категорий по какому-то обобщённому критерию, как он выразился, вызывают "вопросы с точки зрения защиты прав человека".

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