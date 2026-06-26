'У России огромный потенциал': Сирский назвал численность армии РФ в Украине

В отчете Центра стратегических и международных исследований отмечается, что ни одна великая держава не несла даже приблизительно таких же потерь ни в одной войне со времён Второй мировой войны.

На территории Украины находятся 721 300 российских военнослужащих, сообщил в интервью The Times главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Отмечается, что хотя Украина имеет инициативу в кампании с использованием дронов, она страдает от хронической нехватки войск. Россия имеет преимущество в баллистических ракетах, запасах артиллерии и численности войск.

"Считается, что на территории Украины находится 721 300 российских военнослужащих", – заявил Сырский.

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В статье отмечается, что российский президент Владимир Путин остается непреклонен в отношении предложений о мирных переговорах.

Не исключено, что, несмотря на ограниченность своих возможностей, российский президент, возможно, все же отдаст предпочтение эскалации конфликта, а не переговорам.

"Нельзя недооценивать врага. Россия обладает огромным потенциалом, прежде всего в плане своих систем вооружения", – предупредил Сирский.

Издание отмечает, что тем временем число жертв растет. В отчете Центра стратегических и международных исследований за этот год отмечается, что с февраля 2022 года по декабрь 2025 года российские войска, вероятно, понесли примерно 1,2 миллиона потерь, в том числе до 325 000 погибших.

В отчете также подчеркивается, что ни одна великая держава не несла даже приблизительно таких потерь ни в одной войне со времен Второй мировой войны.

В то же время в документе также отмечается, что за аналогичный период Украина, вероятно, понесла от 500 000 до 600 000 потерь, из которых, как считается, от 100 000 до 140 000 – погибших в боях.

"Тенденция свидетельствует о том, что к середине этого года общее число погибших, раненых и пропавших без вести превысит два миллиона человек", – говорится в статье.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, какие уроки он извлек из войны, на случай, если западные командиры когда-нибудь окажутся в бою против того же врага.

В частности, Сырский назвал оперативную креативность, наступательный дух и использование технологий необходимыми условиями для победы в будущих боях.

"Будьте честными, несмотря на то, что успех не всегда гарантирован. На поле боя случаются проблемы и неудачи. Вы должны сами правдиво докладывать обо всем и требовать правды от своих подчиненных", – посоветовал он.

Однако на первом месте в списке уроков Сирского стояло требование, требующее еще большей решимости: настойчивость.

"Никогда не сдавайтесь, даже в самых критических ситуациях", – добавил он.

Заявления Сирского о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам главнокомандующего Вооруженными силами Украины, из-за угрозы со стороны Беларуси возникает необходимость в создании новых бригад. Сырский отметил, что, не добившись успеха на основных направлениях, враг решил расширить свои активные действия на севере Украины. По замыслу российских оккупантов, это должно привести к увеличению длины линии активного фронта на 160 километров. Поэтому, пояснил он, для того чтобы гарантированно отразить это возможное наступление и защитить территорию, Украине необходимо сформировать новые бригады.

Также мы писали, что Сырский сообщил, что Силы обороны Украины в мае продолжали удерживать инициативу на отдельных участках. Он добавил, что соотношение освобожденных и утраченных территорий составляет почти +100 квадратных километров в пользу Украины. Главнокомандующий ВСУ отметил, что в течение месяца украинские войска нанесли тысячи результативных ударов по военным объектам противника. Сырский подчеркнул, что прямые и косвенные экономические убытки, нанесенные противнику в результате операций Deep Strike в мае, составили около 1,058 млрд долларов.

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