Россияне начали использовать новый недорогой реактивный дрон: Флэш поделился подробностями

Советник министра обороны Украины добавил, что пока нет подтверждений того, что у противника на вооружении есть новый беспилотник.

Россияне начали использовать на фронте в Украине дешевый реактивный БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале советник министра обороны Украины Сергей (Флэш) Бескрестнов.

Флэш высказал предположение, что это может быть беспилотник у россиян:

"Есть мнение, что это реактивная версия БПЛА "Дельта"".

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Также советник министра обороны Украины привел приблизительные характеристики этого дрона. В частности, его дальность составляет 200 км, продолжительность полета – 50 минут, скорость – до 280 км/ч.

В то же время Флэш добавил, что пока нет подтверждений того, что у врага на вооружении есть новый беспилотник.

"Но пока трофеев нет, и подтвердить это я не могу", – написал он.

Украина усилила атаки на Россию: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Службе безопасности Украины подтвердили успешные удары по судам военного обеспечения, находившимся во временно оккупированной Керчи на территории судостроительного завода "Затока". Кроме того, были нанесены удары по средствам противовоздушной обороны противника в районе Керченского пролива. В ходе спецоперации беспилотники СБУ нанесли удары по кабельным кораблям проекта 15310 "Волга" и "Вятка", а также по грузопассажирскому парому "Петропавловск", готовность которого составляла 96%. По данным, в результате ударов на них возникли масштабные возгорания. В СБУ добавили, что эти задачи выполнялись в рамках 40-дневной операции воздействия на РФ.

Также мы писали, что в городе Новомосковске Тульской области в результате атаки с использованием дронов был поражен завод "Азот". Кроме того, был зафиксирован пожар на Новомосковской ГРЭС. После атаки местные жители жаловались на запах аммиака в воздухе и проблемы с электроснабжением. Новомосковский "Азот" является крупнейшим российским производителем аммиака и азотных удобрений. На заводе производят минеральные удобрения, аммиак, органические пластмассы и смолы, хлор, каустическую соду, хлористый кальций, азотную кислоту, аргон, метанол. В частности, уксусная и азотная кислоты используются для производства октогена и гексогена, а те, в свою очередь, – для артиллерийских снарядов.

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