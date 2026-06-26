Иванов работал вместе с российским диктатором Владимиром Путиным в КГБ, ФСБ и правительстве России.

Бывший министр обороны России, экс-глава администрации Кремля и специальный представитель президента Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет, сообщает российская служба BBC News.

Издание сообщило, что Иванов работал вместе с российским диктатором Владимиром Путиным в КГБ, ФСБ и правительстве России. Его считали одним из вероятных преемников, но президентом стал Дмитрий Медведев.

"Скончался Сергей Борисович Иванов. Почетный президент Единой лиги ВТБ умер в возрасте 73 лет", – говорится в сообщении российской баскетбольной лиги.

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Издание сообщило, что 4 февраля текущего года Иванов по собственному желанию покинул пост специального представителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Примечательно, что эту должность он занимал с 2016 года, а до этого почти пять лет возглавлял администрацию президента.

Издание добавило, что 16 февраля 2026 года президент Владимир Путин исключил его из состава Совета безопасности России.

Во времена президентства Бориса Ельцина Иванов занимал должность секретаря Совета безопасности, а министром обороны стал уже при Путине в марте 2001 года. Он возглавлял Министерство обороны России до февраля 2007 года, а впоследствии был вице-премьером в правительстве премьер-министра Путина.

Биография Иванова

Родился 31 января 1953 года в Ленинграде, в 1975 году был принят на службу в КГБ. В 1976–1977 годах работал в управлении КГБ по Ленинграду и Ленинградской области в одном подразделении вместе с Путиным.

В 1991–1998 годах служил в Службе внешней разведки, а в 1998 году был назначен заместителем директора Федеральной службы безопасности и стал начальником департамента анализа, прогнозирования и стратегического планирования.

Издание отмечает, что Путин тогда возглавлял ФСБ. Впоследствии оттуда Иванов перешел на должность секретаря Совета безопасности России.

"Кадровый чекист, знавший Путина с 1970-х годов, Иванов стал первым гражданским министром обороны России; его считали одним из вероятных преемников Путина после первых двух его президентских сроков", – говорится в статье.

В итоге один из давних соратников Путина, который в 2006–2007 годах соперничал с Медведевым в "битве преемников", так и не стал президентом России.

Отмечается, что в последние годы Иванов воздерживался от политических заявлений.

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Также мы писали, что полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что украинские удары показывают, что российская ПВО не является непробиваемым щитом. Полковник британской армии считает, что сейчас Путин находится в шатком положении. Бреттон-Гордон считает, что глава Кремля скрывает от жителей Москвы и Санкт-Петербурга неприятную правду, заключающуюся в том, что российские власти не могут гарантировать их безопасность. Он добавил, что не в пользу Путина играет и тот факт, что Украина лучше защищает свои города от российских атак, чем Россия даже свою столицу. Кроме того, по мнению полковника, ситуация в оккупированном Россией Крыму становится все более нестабильной.

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