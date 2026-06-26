Как справиться с жарой без кондиционера: ученые рассказали, что понадобятся всего два предмета

Явление пассивного радиационного охлаждения – это метод понижения температуры, позволяющий отводить тепло.

Обычный скотч и алюминиевая фольга способны охладить ваш дом, отводя тепло прямо в космическое пространство – и это совершенно бесплатно, без использования электроэнергии, пишет National Geographic.

Издание отметило, что это может звучать как фантастика, но это чистая физика.

"Явление пассивного радиационного охлаждения – это метод снижения температуры, который позволяет отводить тепло непосредственно в космическое пространство", – говорится в статье.

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Объясняется, что ключевым фактором эффективности здесь является так называемое атмосферное окно, то есть диапазон инфракрасного излучения с длиной волны 8–13 микрометров.

"В этом диапазоне земная атмосфера демонстрирует минимальное поглощение, что означает: тепловая энергия, излучаемая специально разработанным материалом, может свободно выходить за пределы нашей планеты, не вызывая при этом нагрева окружающего воздуха", – поясняет издание.

Хотя в мире создаются современные и дорогие материалы, использующие этот процесс, учёные доказали, что подобный эффект можно получить с помощью клейкой ленты и алюминиевой фольги.

"Тепловой туннель" в клейкой ленте

В публикации объясняется, что сочетание прозрачной клейкой ленты и металлизированной основы из алюминиевой фольги является залогом эффективного отвода тепла.

"Химическая структура акрила и полипропилена в ленте поглощает, а значит, и излучает тепловую энергию именно в необходимом диапазоне длин волн", – добавляет издание.

Чтобы система работала должным образом, два слоя такой ленты наносят на основу, которая сильно отражает солнечный свет, например, на обычную алюминиевую фольгу. Такая конфигурация обладает высокой эмиссионной способностью и эффективна даже при больших углах падения солнечных лучей.

Серебряный щит от солнца

Достаточно обычной алюминиевой фольги, но ученые доказали, что замена ее слоем напыленного серебра дает еще лучший эффект. Однако, как отмечает издание, это уже невозможно сделать в домашних условиях.

В ходе полевых испытаний, проведенных в Лос-Анджелесе, было доказано, что вариант с фольгой позволил снизить температуру на несколько градусов, а применение дополнительного полиэтиленового покрытия, защищавшего систему от тепла из воздуха, удвоило это снижение.

"Это отличный способ борьбы с жарой, который стоит использовать, например, оклеив таким образом окно, подвергающееся сильному солнечному излучению в самые жаркие часы (12–16)", – сообщает издание.

Эти исключительные свойства массово производимой ленты побудили авторов эксперимента выдвинуть предложение, чтобы это простое решение стало официальным контрольным стандартом в исследованиях радиации.

В отличие от дорогостоящих лабораторных полимеров, клейкая лента обладает готовыми, задокументированными спектральными характеристиками, на основе которых можно объективно оценивать эффективность охлаждающих покрытий. К тому же это отличный материал для мастеров-любителей, борющихся с жарой.

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