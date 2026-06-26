'Интерпайп' уже готов к нормам Евросоюза, – гендиректор на URC 2026

Украинская промышленная компания "Интерпайп" уже соответствует европейским стандартам. Об этом заявил генеральный директор компании Лука Занотти во время панельной дискуссии "Украина и Единый рынок ЕС: превращение расширения в возможность для повышения конкурентоспособности" на Конференции по восстановлению Украины URC 2026 в Гданьске.

По его словам, европейский рынок в настоящее время является крупнейшим для "Интерпайпа", с 2012 года компания инвестировала миллиарды средств, руководствуясь двумя принципами: свободной торговлей и соблюдением самых строгих стандартов ЕС.

Он также подчеркнул, что принятые Европарламентом 19 мая защитные меры в отношении импорта стали учитывают особый статус Украины как страны-кандидата, находящейся в условиях войны. В то же время, по его мнению, практическая реализация этих решений оставляет желать лучшего.

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Занотти отметил, что для Украины предусмотрена отдельная тарифная квота, однако её объём до сих пор не определён, несмотря на приближение даты вступления в силу новых правил.

Он также заявил, что украинская металлургия не создает избыточных производственных мощностей, от которых Европейский Союз стремится защитить свой рынок. По его словам, с начала полномасштабной войны производство стали в Украине сократилось на 80%, отрасль не получает государственных субсидий и работает в условиях самых высоких в Европе затрат на энергоносители.

"Я считаю, что Еврокомиссия не следует духу нового законодательства о защитных мерах против импорта стали. Думаю, это упущенная возможность для Европы с точки зрения укрепления цепочек поставок и декарбонизации. Украина может стать решением для тяжелой промышленности", – сказал Занотти.

Он также обратил внимание на потенциал Украины в обеспечении "зеленого" перехода европейской промышленности. По его словам, до начала полномасштабной войны Украина была крупнейшим производителем природного газа за пределами ЕС и четвертым по величине производителем железной руды, которые являются ключевыми ресурсами для производства железа прямого восстановления (DRI).

Кроме того, Занотти отметил, что Украина перестраивает энергосистему в направлении менее углеродной генерации, заменяя разрушенные в результате российских атак угольные мощности возобновляемыми источниками энергии при наличии значительной доли атомной генерации.

Отдельно он подчеркнул важность человеческого капитала для отрасли. По его словам, в украинской сталелитейной промышленности работают 66 тыс. человек, а каждое рабочее место в металлургии обеспечивает занятость еще семи работников в смежных отраслях.

Также генеральный директор "ИНТЕРПАЙП" призвал создать эффективные механизмы прямого доступа украинского бизнеса к финансовым ресурсам, предусмотренным Европейским Союзом для восстановления Украины.

"Нам действительно нужны механизмы, обеспечивающие прямой доступ бизнеса к имеющемуся финансовому капиталу. Среднестатистические компании в Украине еще не достигли того уровня, чтобы иметь возможность в полной мере воспользоваться этой огромной возможностью, которую предоставляют выделенные Евросоюзом 90 млрд евро. Поэтому им нужно помочь во взаимодействии с международными финансовыми корпорациями", – подытожил Занотти.

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