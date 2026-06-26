Отключение ретрансляторов в Беларуси: Флэш объяснил, почему атаки будут продолжаться

По его словам, это будут стандартные атаки "Шахедов" по GPS-координатам, без онлайн-управления. Также не будет вражеской разведки.

Несмотря на отключение ретрансляторов в Беларуси, атаки дронов на Украину с этого направления все равно будут, но не в режиме онлайн-управления. Об этом в комментарии "Суспильному" сказал советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флэш).

Он отметил, что для управления ударными и разведывательными беспилотниками россияне использовали четыре вышки с установленными на них ретрансляторами сигнала на территории Беларуси. Они появились там примерно осенью.

Он отметил, что это mesh-сеть, которую уже удавалось уничтожить в Беларуси в конце февраля. "После того, как мы их уничтожили, мы очень долго не фиксировали в эфире никакой радиоактивности. А потом понемногу стали фиксировать снова. Например, если помните, на западе Украины была крупная атака, и мы зафиксировали, что работали несколько mesh-модемов на "Шахедах". Физически они могли работать только через точки связи на территории Беларуси", – пояснил эксперт.

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Как выглядят ретрансляторы

Флэш рассказал, что ретранслятор – это вышка высотой 45–70 метров. Это может быть вышка мобильного оператора, телевышка или любая другая. На ней устанавливают подключенный к интернету приемопередатчик и антенну, направленную в сторону Украины.

"Сейчас Беларусь заявляет, что они нашли такие ретрансляторы, но не знают, кто их устанавливал. То есть пытаются сыграть в игру, будто какие-то люди установили устройства, подключили их к интернету и сбежали", – отметил Бескрестнов.

Где находятся эти ретрансляторы

Он рассказал, что была зафиксирована работа четырех ретрансляторов. Один из них находился у границы, недалеко от города Славутич. Таким образом, все разведывательные беспилотники, летавшие над Киевом, "Герберы" – все это управлялось из этой точки в Беларуси. Ведь кратчайшее расстояние до Киева для радиоуправления с территории России – 210 километров, а из Беларуси – 140.

Как их обнаружить

Советник министра также рассказал, что если "Шахед" или "Гербера" работают в эфире с mesh-модемом, то мы можем включить установленные на высоте пеленгаторы или поднять их в воздух на БПЛА. Именно таким образом можно понять, что радиосигнал управления излучается с территории Беларуси.

Также можно провести триангуляцию. То есть "взять несколько пеленгов и достаточно точно определить зону, где расположена вышка с ретранслятором".

"Визуально вышку можно зафиксировать с самолета. Надо понимать, что построенная mesh-сеть может не использоваться здесь и сейчас – но в любой момент ее могут включить. То есть это готовая инфраструктура, которая представляет для нас угрозу. Это как аэродром для "Шахедов", на котором их сейчас нет, но мы понимаем, что для нас это такая бомба замедленного действия", – пояснил Флэш.

"Белорусские операторы могут это остановить"

Он также рассказал, что на каждом "Шахеде" установлен LTE-модем с российской SIM-картой российской компании Т2. А когда российские дроны пролетают рядом с границей Беларуси, они могут "подключаться" к белорусским сетям мобильной связи и использовать их для передачи информации с территории Украины.

"То есть это использование коммерческих сетей мобильной связи в военных целях. И Беларусь об этом знает. Белорусские операторы могут это остановить, ограничить роуминг для этих карт, заблокировать их – но они этого не делают", – подчеркнул Бескрестнов.

По его словам, во время российской атаки на запад Украины, о которой он упоминал, все "Шахеды" летели рядом с границей Беларуси и использовали роуминг белорусских мобильных операторов.

"Я считаю, что это тоже содействие Беларуси российским атакам на Украину. Можно сказать, что они здесь ни при чем, что они не знают, что происходит. Но наши средства радиомониторинга подтверждают, что модем "Шахеда" работает с сетью Беларуси", – подчеркнул эксперт.

Поможет ли отключение ретрансляторов

На уточнение, прекратятся ли после отключения ретрансляторов атаки российских "Шахедов" на Киев и запад Украины, он ответил, что "атаки будут, но не в режиме онлайн-управления".

"Это будут стандартные атаки "Шахедов" по GPS-координатам. Разведки не будет. Это очень важно, потому что россияне не только атакуют нас онлайн благодаря этим сетям – они проводят мощную разведку, выискивая наши объекты инфраструктуры, нашу ПВО и так далее", – отметил Флэш.

Он добавил, что не будет онлайн-атак на локомотивы поездов и средства противовоздушной обороны, ведь для этого нужна mesh-сеть и радиоканал управления.

"Кроме того, россияне не смогут находить коридоры, где нет наших перехватчиков. Для этого россияне сейчас устанавливают на БПЛА камеру, направленную вверх. Если там нет перехватчиков – это признак того, что дальше можно прокладывать коридор для атаки и полета", – сказал Бескрестнов.

Когда замолчали ретрансляторы в Беларуси

Как сообщал УНИАН, 19 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко есть неделя на то, чтобы убрать российские ретрансляторы со своей территории. Глава государства подчеркнул, что если Лукашенко этого не сделает, то Украина примет ответные меры.

Впоследствии Зеленский сообщил, что с 22 июня ретрансляторы на территории Беларуси, которые помогали россиянам наводить "Шахеды" на цели в Украине, прекратили работу. Глава государства тогда добавил, что не знает, демонтировали их или нет.

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