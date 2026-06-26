Не ходите босиком в туалет: бортпроводники предупредили о распространённых ошибках в самолёте

Бывало, что туристов отправляли обратно уже после прибытия в страну назначения.

Сотрудники авиакомпаний рассказали о самых распространенных ошибках, которые допускают пассажиры во время перелетов. Некоторые из них могут быть не только неприятными, но и привести к серьезным последствиям - от отказа в посадке до срыва всей поездки, пишет The Mirror.

Своими наблюдениями члены экипажа поделились в новом подкасте BBC с участием финансового эксперта Мартина Льюиса.

Стюардесса Сара назвала самой большой ошибкой пассажиров посещение туалета в самолете босиком. По её словам, многие люди снимают обувь во время длительных перелётов, а затем идут в туалет в лучшем случае в носках, не задумываясь о возможных рисках.

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Эксперты отмечают, что жидкость на полу туалета - это далеко не всегда вода. Она может содержать мочу, рвотные массы или даже кровь. Такие биологические жидкости способны переносить бактерии, вирусы и грибки, которые могут попасть в организм даже через незначительные повреждения кожи.

Сам Мартин Льюис признался, что иногда тоже допускал такую ошибку.

Просроченный паспорт может сорвать отпуск

Сотрудник компании TUI в аэропорту Манчестера Стив сообщил, что в этом году всё больше туристов прибывают в аэропорт с паспортами, срок действия которых почти истек.

Мартин Льюис пояснил, что многие пассажиры неправильно понимают правила въезда в другие страны.

Для большинства государств паспорт должен оставаться действительным еще как минимум шесть месяцев на момент въезда. Для стран Европейского Союза действует другое требование - документ должен быть действителен еще не менее трех месяцев после запланированной даты выезда, а также быть выдан не более десяти лет назад.

По словам эксперта, бывали случаи, когда туристов не только не допускали к посадке на рейс, но и отправляли обратно уже после прибытия в страну назначения.

Не злоупотребляйте алкоголем

Еще один член экипажа по имени Саймон призвал пассажиров не употреблять чрезмерное количество алкоголя перед полетом.

Нетрезвых путешественников могут не допустить к посадке. Кроме того, использование электронных сигарет на борту или агрессивное поведение могут привести к изменению маршрута самолета, высадке нарушителя и даже судебным искам. Он посоветовал:

"Полет длится всего несколько часов. Наслаждайтесь путешествием, а после приземления можете поздороваться с экипажем".

Туристическое страхование и лекарства

Мартин Льюис также напомнил о важности туристического страхования.

По его словам, оформлять страховой полис нужно сразу после бронирования поездки, а если этого еще не сделано - как можно скорее.

Он пояснил, что страховка защищает не только во время отдыха, но и в случае, если еще до поездки произойдет событие, из-за которого придется отказаться от путешествия.

Стюардесса Джемма обратила внимание еще на одну распространенную ошибку - многие пассажиры не берут с собой в дорогу даже самые простые лекарства.

Она отметила, что далеко не все авиакомпании могут выдать пассажиру парацетамол или другие препараты без разрешения врача.

"Некоторые пассажиры ошибочно полагают, что аптечка на борту самолета - это личная аптека", - сказала она.

Еще один член экипажа, Сэм, посоветовал пассажирам помнить, что в салоне самолета работает кондиционер.

По его словам, немало туристов возвращаются с теплых курортов в легкой летней одежде - иногда даже в купальниках - а потом удивляются, почему мерзнут во время полета и после приземления.

В то же время он подчеркнул, что на многих рейсах авиакомпании не выдают пассажирам пледы, поэтому о теплой одежде лучше позаботиться заранее.

Советы пассажирам

Напомним, авиапассажирам советуют быть осторожными с популярным гаджетом, который всё чаще становится причиной инцидентов на борту. В частности, речь идет о powerbank'ах и других устройствах с литиевыми батареями, которые люди сдают в багаж. Эксперты предупреждают, что риск возгорания таких аккумуляторов в настоящее время является одной из самых серьезных угроз безопасности полетов. Количество случаев обнаружения устройств с литиевыми батареями в багаже почти удвоилось за год.

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