Эксперты пояснили, можно ли полностью доверять ИИ планирование путешествий

Искусственный интеллект уже активно помогает туристам подбирать идеальные отпуска.

В последние годы среди путешественников набирает все большую популярность планирование отпусков с помощью искусственного интеллекта. Однако можно ли ему полностью доверять столь ответственную задачу?

Как пишет портал по туристическому страхованию InsureandGo, всевозможные ИИ-планировщики могут стать идеальным решением для людей, у которых нет времени или желания провести несколько часов за поиском лучшего предложения, сравнивая цены и условия, и в итоге не определиться с выбором.

От предложений мест, которые могут вам понравиться, до создания персонализированных маршрутов за считанные секунды, планировщики поездок на основе ИИ помогают путешественникам тратить меньше времени на исследования и больше времени на ожидание своего отпуска. Но, как и любой инструмент, они не идеальны, предупреждают эксперты.

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Как это работает? Вместо того чтобы искать авиабилеты, отели, достопримечательности и рестораны по отдельности, пользователь просто описывает тип поездки, который его интересует. Затем ИИ использует огромные массивы данных о путешествиях, чтобы рекомендовать места назначения, составлять маршруты и предлагать места для проживания, питания и осмотра достопримечательностей.

Например, можно написать запрос: "Спланируйте мне пятидневную поездку в Лиссабон в сентябре с бюджетом в 1000 евро. Я люблю еду, историю и пешие прогулки, но не хочу спешить".

Через несколько секунд ИИ выдаст индивидуальный маршрут, на поиск которого самостоятельно ушли бы часы.

Почему не стоит полностью доверять ИИ при планировании путешествий

Одновременны эксперты предупреждают, что не стоит доверять искусственному интеллекту планирование вашего отпуска на 100%. Да, он может существенно облегчить вам задачу, благодаря скорости и способности выявлять малоизвестные скрытые жемчужины, которые вы бы самостоятельно ни за что не нашли б. Но также он може многое упускать.

Поэтому ИИ-планировщики могут скорее стать хорошим вспомогательным средства при организации идеального путешествия, но только наряду с более традиционными методами поиска: путеводителями, сайтами с отзывами и рекомендациями друзей.

Идеальным будет вариант, когда пользователь предложит ИИ подобрать для него несколько вариантов отпуска, а затем уже самостоятельно перепроверит все детали и доработает его. ИИ может сравнивать направления, рекомендовать отели, оценивать время в пути и строить логичный маршрут гораздо быстрее, чем большинство людей могли бы сделать это вручную. Но он не всегда знает, что ресторан недавно закрылся, музей находится на реконструкции или что движение поездов было нарушено из-за забастовки. Небольшие независимые предприятия также реже отображаются точно, чем крупные туристические достопримечательности.

Как получить лучшие результаты от ИИ-планировщика путешествий

Как и в случае с большинством инструментов ИИ, качество ответов зависит от качества задаваемых вами вопросов. Чем больше контекста вы предоставите, тем полезнее станут рекомендации, отмечают эксперты.

Вместо того чтобы спрашивать: "Куда мне поехать в отпуск?", стоит попробовать спросить что-нибудь более конкретное. Например:

"Я лечу из Манчестера в октябре с бюджетом в 900 фунтов стерлингов. Где я могу найти теплую погоду и отличную еду?"

"Спланируйте четырехдневный маршрут по Риму с большим количеством местных ресторанов, но без слишком большого количества пеших прогулок".

"Порекомендуйте тихое европейское пляжное место отдыха, подходящее для пар в мае".

"Составьте двухнедельный маршрут по Японии, используя поезда вместо внутренних перелетов".

Также стоит сообщить ИИ о вашем стиле путешествий. Вам нравятся насыщенные маршруты или более спокойные отпуска? Вы предпочитаете посещать известные достопримечательности или скрытые жемчужины? Мелкие детали часто имеют большое значение.

Перед бронирование важно перепроверить такие детали

Время работы достопримечательностей

Отзывы об отелях

Расписание рейсов и поездов

Наличие ресторанов

Информация о местном транспорте

Официальные сайты и свежие отзывы клиентов остаются наиболее надежными источниками для проверки практических деталей, поэтому маршрут, сгенерированный ИИ, лучше воспринимать как черновик, а не как окончательную версию.

Может ли ИИ сэкономить деньги на путешествиях

ИИ действительно может подсказать более дешевые направления, предложить поездки на другие даты или порекомендовать альтернативные аэропорты, которые позволяют снизить затраты.

Он также может помочь расставить приоритеты в отношении впечатлений, упрощая принятие решения о том, на что стоит потратить деньги, а где можно сэкономить.

Однако ИИ не всегда находит самые дешевые рейсы или отели, поэтому стоит все равно сравнить цены на проверенных сайтах, прежде чем оформлять бронирование.

Заменит ли ИИ туристических агентов

Эксперты полагают, что в полной мере это невозможно, по крайней мере, сейчас. Для простых поездок ИИ может выполнить большую часть исследований, в которых раньше люди полагались на турагентов. Но сложные маршруты, роскошные путешествия, специализированные туры и ситуации, когда планы неожиданно меняются, по-прежнему выигрывают от человеческого опыта.

Многие путешественники, вероятно, будут использовать и то, и другое: ИИ для вдохновения и планирования, а профессионалов в сфере туризма – когда им потребуется персонализированная консультация или поддержка, ведь ИИ не может предсказать неожиданности.

В частности, ИИ не может подготовить туриста ко всему, что может произойти во время путешествия – задержки или отмены рейсов, потеря багажа, погодные катаклизмы, медицинские чрезвычайные ситуации и многое другое.

Как спланировать идеальное путешествие

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее тревел-эксперты дали туристам пять золотых советов, как сэкономить на отдыхе летом неспокойного 2026 года.

В свою очередь опытная стюардесса Бет Виндзор поделилась с путешественниками десятью советов, которые всегда спасают ее в поездках.

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