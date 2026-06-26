Украина задействует на передовой в два раза больше FPV-дронов, чем Россия, - Сырский

До конца года для Сил обороны производители выпустят более 4,5 миллионов ударных FPV-дронов.

После того, как Европа заменила США в финансировании Украины для отражения российской агрессии, Минобороны удалось значительно увеличить объемы закупок и производства беспилотников. Об этом идет речь в статье The Times.

Журналисты привели данные Министерства обороны Украины о том, что за первый квартал 2026 года Украина закупила на 300 процентов больше ударных дронов средней дальности, чем за весь 2025 год. Также к концу года планируется произвести семь миллионов собственных дронов. Более 65 процентов из них составят тактические ударные дроны (FPV-дроны).

Таким образом, делают вывод авторы, у ЗСУ будет больше дронов-камикадзе с системой FPV, чем российских оккупантов на территории Украины. "Рост ударного потенциала Украины в настоящее время превосходит возможности россиян", - говорится в статье.

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Автор также привели слова Главнокомандующего ЗСУ Александра Сырского о том, что Силы обороны выполняют почти в два раза больше миссий с использованием дронов FPV в день по сравнению с противником.

"Использование передовых технологий абсолютно необходимо – это дает преимущество. Сейчас мы превосходим противника по количеству задействованных FPV-дронов в соотношении от 1,7 к 1 до 2 к 1", - сказал он.

Он добавил, что подавляющее большинство потерь в российских войсках вызвано именно дронами. Но соотношение потерь, пришедшихся на долю тех или иных систем вооружения, колеблется в зависимости от погодных и других условий на поле боя.

При этом, отметили авторы статьи, беспилотники значительно повлияли на ход боевых действий с обоих сторон, поскольку они лишили обе стороны возможности проводить крупные наступательные операции. В хорошую погоду, когда дроны поднимаются в небо, любое скопление войск в радиусе 40 км от линии фронта быстро обнаруживается разведывательными беспилотниками. Поэтому такие скопления быстро уничтожается.

"Это делает невозможным развертывание бронетехники, поскольку она будет уничтожена задолго до того, как достигнет линии боевых действий", – признал Сырский. Он добавил, что и украинские солдаты, и российские оккупанты, могут только наступать пешком, как во время Первой мировой войны.

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Напомним, что по данным Александра Сырского, на территории Украины находятся более 721 тысячи россиян. Это одно из главных ее преимуществ, наравне с накопленными запасами баллистических ракет и артиллерии. Также он предупредил о том, что Россия имеет дополнительный потенциал в системах вооружения.

Текущими задачами для Сил обороны, по мнению Сырского, являются доведение войны до того момента, когда пик возможностей России начнет снижаться. При этом он не считает, что такой момент уже наступил. Поэтому Украина планирует удерживать территорию, продолжая наносить противнику высокие потери, а тем временем парализовать логистику россиян и продолжать истощать ее экономику.

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