В домах Германии почти нет кондиционеров: какая причина

Лишь 6 % домохозяйств страны оснащены системами кондиционирования, в то время как волны жары бьют рекорды.

Спрос на кондиционеры в Германии за пять лет вырос на 75%, но большинство домов до сих пор не приспособлено к жаре – ни конструктивно, ни юридически, пишет DW.

Известно, что в США домашнее охлаждение есть в 90% домохозяйств, в Европе в целом – лишь в 20%, а в Германии вообще в 6%.

Здесь сразу несколько причин. Во-первых, здания строились с расчетом на сохранение тепла зимой, а не на охлаждение летом. Во-вторых, почти половина немцев – арендаторы, которым договор или здравый смысл запрещают делать дорогой ремонт в чужом жилье. В-третьих, 38% респондентов в общеевропейском опросе признались, что просто не могут себе позволить платить за охлаждение из-за роста цен на энергию.

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Но климат не ждет

Анализ исследовательского партнерства ClimaMeter показал, что температура в июне 2026 года была примерно на 2–4 градуса Цельсия выше, чем при аналогичных условиях в конце XX века. ООН отмечает, что тепловые экстремумы в Западной Европе растут быстрее, чем предсказывали климатические модели.

Стейн Реннебуг из отраслевого объединения Eurovent обращает внимание на тревожную катастрофу:

"Ежегодно в Европе гибнут десятки тысяч людей из-за жары".

При этом охлаждение до сих пор считается роскошью – в отличие от зимнего отопления.

"Возможно, было бы уместно признать, что неспособность безопасно охлаждать здания летом также становится серьёзной социальной и общественной проблемой", – отметил он.

Экологический аргумент

Отмечается, что охлаждение в мире уже потребляет около 10% годового спроса на электроэнергию, а сами устройства способны повышать внешнюю температуру на несколько градусов – создавая замкнутый круг. Впрочем, Реннебуг напоминает, что переход Европы на чистую энергетику постепенно снимает эту проблему.

Альтернативы есть: тепловые насосы, умные вентиляционные системы, затенение, зеленые насаждения и центральное охлаждение целых кварталов через подземные трубы – как в Париже, Стокгольме и Копенгагене. Новые технологии с искусственным интеллектом могут повысить эффективность кондиционеров до 40%.

Ранее УНИАН писал, что в Лондоне некоторых владельцев домов обязывают демонтировать кондиционеры, несмотря на 40-градусную жару – власти ссылаются на климатическое законодательство, которое разрешает "активное охлаждение" только в крайнем случае, когда исчерпаны все "пассивные" методы – открытые окна и вентиляторы.

В одном из случаев жителю северного Лондона пришлось снять два исправных кондиционера, а вместо рекомендаций по безопасности инспекторы ответили, что риск "не так велик".

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