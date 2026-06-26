'Может наступить перелом': Сирский назвал четыре текущие задачи ВСУ в войне

Главком надеется, что пик российских возможностей уже не за горами.

Украинское командование стремится довести войну до того момента, когда военный потенциал России пройдет пик и начнет снижаться. Об этом в интервью The Times рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как отмечают журналисты, во время беседы с ними украинский генерал заметно опасался описывать текущую ситуацию в войне как переломный момент.

"Я не могу прямо сказать, что война приближается к переломному моменту. Мы надеемся, что наступит момент, когда враг мобилизует все свои силы, ресурсы и действия, после чего наступит истощение, и, возможно, наступит переломный момент", – сказал главнокомандующий.

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Описывая задачи украинской армии на текущем этапе, Сырский назвал следующие:

удерживать территорию,

убивать больше россиян, чем Россия успевает их мобилизовать,

парализовать российскую логистику ударами беспилотников,

изнурять экономику России ударами дальнего радиуса действия по нефтегазовому и военно-промышленному комплексу.

По словам главнокомандующего, текущее окно преимущества Украины в войне может оказаться коротким. Любой внезапный прорыв в инновациях может кардинально изменить ход войны.

"Война – это постоянное соревнование, соревнование между технологиями, экономиками и ресурсами, а также противостояние между армиями. Это соревнование происходит в форме гонки, чтобы не отставать от новых видов вооружения, для которых затем разрабатывается контровооружение. Жизненно важно не терять своего преимущества ни в одной из этих областей", – подчеркнул генерал.

Вместе с тем Сырский констатировал, что российское командование не отказалось от своих планов по захвату украинских территорий. Просто россияне корректируют сроки достижения этих целей.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, российские войска уже зафиксированы в 5 км от Николаевки, которая является ключевым пунктом обороны Славянска. Враг активно применяет авиацию, ежесуточно сбрасывая до 40 управляемых авиабомб на населенный пункт и нацеливаясь на гражданскую инфраструктуру, в частности на Славянскую ТЭЦ.

Если Николаевка будет захвачена, это откроет прямой путь на Славянск, что подтверждает стратегическую важность этого направления для россиян.

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