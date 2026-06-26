Волна жары дотянулась до Альп: на километровой высоте воздух прогрелся до +30 градусов

Из-за угроз окружающей среде во Франции ограничивали использование водопроводной воды.

Во французском городе Шамони, расположенном у подножия горы Монблан в Альпах, температура воздуха превысила 30°C на высоте около 1000 метров над уровнем моря.

Как пишет газета Le Monde, из-за высоких температур и нестабильности ледников и скал возрастает опасность для альпинистов и туристов. К примеру, ледник Боссон продолжает терять массу на фоне длительных периодов аномально высоких температур.

Волна жары уже охватила Западную Европу. Высокие температуры фиксируются во Франции, Испании, Италии, Португалии и Швейцарии. В ряде регионов температура превышает 40 градусов тепла. Из-за этого возникли перебои в электроснабжении и ограничена работа транспорта. В некоторых муниципалитетах Франции действовали ограничение на использование водопроводной воды.

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Угроза для рек

Высокие температуры могут нанести ущерб и водным экосистемам. 25 июня средняя суточная температура реки Сены в Руане на глубине одного метра уже достигла 27°C. Это самый высокий зафиксированный уровень. В тот же день температура реки Луары в Удоне, департамент Луара-Атлантик, приблизилась к 32°C.

Средиземное море также продолжает нагреваться. На северо-западе Средиземноморья температура поверхности моря 25 июня достигла 26,9°C.

Жара движется на восток

По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), в Германии также наблюдается экстремальная жара. Впервые и в значительной части Нидерландов объявлен красный уровень опасности, власти рекомендуют воздержаться от поездок, а большинство школ закрыты.

Также по данным синоптиков, в субботу жара достигнет Балкан. Согласно прогнозам, с воскресенья температура в некоторых районах Сербии, Северной Македонии, Боснии и Черногории достигнет 39°C. Ожидается, что жара сохранится в регионе как минимум до понедельника.

В Белграде (Сербия) в субботу ожидается температура 36°C, в воскресенье – 38°C, а в понедельник и вторник – 39°C.

На Адриатическом побережье жара ощущается и в море. В пятницу температура воды в Пуле, Хорватия, в 8 утра превысила 27°C.

В Словакии на большей части территории дневная температура будет колебаться от 34°C до 36°C. В Братиславе, помимо продления часов работы бассейнов, муниципалитет развертывает автоцистерны с питьевой водой по всему городу.

В Венгрии идет подготовка к введению наивысшего уровня опасности в субботу, когда ожидается повышение температуры до 38–40°C. Премьер-министр Петер Мадьяр объявил, что готовятся миллионы пакетов питьевой воды для возможного распространения среди населения.

Жара в Украине - последние новости

Напомним, что и на территории Украины 28-30 июня ожидается сильная жара. В субботу в западных регионах, Винницкой и Житомирской областях дневная температура составит достигнет 38 градусов тепла. А в воскресенье такие же показатели будут фиксироваться в Киеве и на правом берегу Днепра.

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