Через океан движется огромная вода теплой воды, которая еще больше разогреет мир

Причина таких аномалий - начало цикличного погодного явления Эль-Ниньо.

Через Тихий океан движется огромная волна теплой воды. Как пишет Live Science, об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Причина движения теплый масс воды - наступление погодного явления Эль-Ниньо. Эта полоса, называемая волной Кельвина, отмечает повышение уровня моря выше среднего уровня и простирается на сотни километров вдоль экватора.

Эль-Ниньо – это теплая фаза естественного климатического явления, нынешнее проявление которого может стать одним из самых сильных за всю историю наблюдений.

Видео дня

Спутник Sentinel-6 Michael Freilich, который измеряет изменения высоты поверхности моря каждые 10 дней, зафиксировал отклонения от средней высоты поверхности моря 8 июня. Красным цветом обозначены области с более высоким, чем обычно, уровнем моря, а синим – области с более низким уровнем поверхности.

Эти данные дополняют измерения температуры поверхности моря, которые показали, что воды Тихого океана в последние месяцы нагреваются с беспрецедентной скоростью, что побудило ученых объявить о начале нового явления Эль-Ниньо 11 июня.

Когда океанская вода нагревается, она расширяется и занимает больше места. Это приводит к увеличению высоты уровня воды относительно спутника и центра Земли, что фиксируется чувствительным оборудованием спутника. В некоторых местах вдоль экватора уровень моря сейчас более чем на 15 сантиметров выше обычного.

Как образуются волны Кельвина

Подобные волны образуются, когда ветры в западной части Тихого океана вблизи экватора ослабевают и временно меняют направление, дуя с запада на восток вместо востока на запад. Это позволяет теплой воде постепенно накапливаться на востоке, углубляя слой теплой воды на поверхности и препятствуя подъему более холодной воды снизу.

Изменения температуры или высоты поверхности моря могут изменять схемы атмосферной циркуляции и влиять на погоду. Эль-Ниньо часто приводит к увеличению количества осадков на юго-западе США, в Колумбии, Перу и Эквадоре, в то время как в западной части Тихого океана количество осадков, как правило, уменьшается.

Как Эль-Ниньо влияет на погоду

Последнее явление Эль-Ниньо, продолжавшееся с июня 2023 года по апрель 2024 года, привело к повышению средней глобальной температуры, сделав 2024 год самым теплым годом за всю историю наблюдений и первым, превысившим порог потепления в 1,5 градуса Цельсия – предел, установленный Парижским соглашением, за пределами которого последствия изменения климата становятся все более катастрофическими.

В чем опасность Эль-Ниньо

Напомним, что высочайшая вероятность возникновения явления Эль-Ниньо сохраняется летом или до ноября. Эль-Ниньо происходит примерно каждые семь лет и длится около девяти-двенадцати месяцев. Помимо изменения температуры воды в океане оно также вызывает глобальные изменения в ветрах и давлении.

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