Через океан движется огромная вода теплой воды, которая еще больше разогреет мир

Через Тихий океан движется огромная волна теплой воды. Как пишет Live Science, об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Причина движения теплый масс воды - наступление погодного явления Эль-Ниньо. Эта полоса, называемая волной Кельвина, отмечает повышение уровня моря выше среднего уровня и простирается на сотни километров вдоль экватора.

Эль-Ниньо – это теплая фаза естественного климатического явления, нынешнее проявление которого может стать одним из самых сильных за всю историю наблюдений.

Видео дня

Спутник Sentinel-6 Michael Freilich, который измеряет изменения высоты поверхности моря каждые 10 дней, зафиксировал отклонения от средней высоты поверхности моря 8 июня. Красным цветом обозначены области с более высоким, чем обычно, уровнем моря, а синим – области с более низким уровнем поверхности.

Эти данные дополняют измерения температуры поверхности моря, которые показали, что воды Тихого океана в последние месяцы нагреваются с беспрецедентной скоростью, что побудило ученых объявить о начале нового явления Эль-Ниньо 11 июня.

Когда океанская вода нагревается, она расширяется и занимает больше места. Это приводит к увеличению высоты уровня воды относительно спутника и центра Земли, что фиксируется чувствительным оборудованием спутника. В некоторых местах вдоль экватора уровень моря сейчас более чем на 15 сантиметров выше обычного.

Как образуются волны Кельвина

Подобные волны образуются, когда ветры в западной части Тихого океана вблизи экватора ослабевают и временно меняют направление, дуя с запада на восток вместо востока на запад. Это позволяет теплой воде постепенно накапливаться на востоке, углубляя слой теплой воды на поверхности и препятствуя подъему более холодной воды снизу.

Через океан движется огромная вода теплой воды, которая еще больше разогреет мир

Изменения температуры или высоты поверхности моря могут изменять схемы атмосферной циркуляции и влиять на погоду. Эль-Ниньо часто приводит к увеличению количества осадков на юго-западе США, в Колумбии, Перу и Эквадоре, в то время как в западной части Тихого океана количество осадков, как правило, уменьшается.

Как Эль-Ниньо влияет на погоду

Последнее явление Эль-Ниньо, продолжавшееся с июня 2023 года по апрель 2024 года, привело к повышению средней глобальной температуры, сделав 2024 год самым теплым годом за всю историю наблюдений и первым, превысившим порог потепления в 1,5 градуса Цельсия – предел, установленный Парижским соглашением, за пределами которого последствия изменения климата становятся все более катастрофическими.

В чем опасность Эль-Ниньо

Напомним, что высочайшая вероятность возникновения явления Эль-Ниньо сохраняется летом или до ноября. Эль-Ниньо происходит примерно каждые семь лет и длится около девяти-двенадцати месяцев. Помимо изменения температуры воды в океане оно также вызывает глобальные изменения в ветрах и давлении. 

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