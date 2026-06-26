'Ястребы' призывают Путина наказать Украину за унижение в Москве, – Reuters

Самые радикальные голоса требуют, чтобы Россия перестала делать вид, будто уничтожение Украины не является её главной целью.

Российские "ястребы" возмущены украинскими ударами по России и тем, что США так и не выполнили свое обещание принудить Украину капитулировать. Они призывают Кремль окончательно отказаться от дипломатии и прибегнуть к эскалации конфликта. Об этом пишет Reuters, анализируя информационное пространство в России.

Издание отмечает, что призывы к эскалации войны не являются чем-то новым для России. Ультранационалисты давно настаивают на полной мобилизации, уничтожении правительственного квартала в Киеве, убийстве президента Владимира Зеленского и ударах по европейским заводам, работающим на украинскую оборону. Некоторые горячие головы призывают даже начать ядерную войну.

Но унизительные для России масштабные украинские удары по Москве и Санкт-Петербургу сделали голоса этих радикалов громче.

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"Что ещё должно произойти, прежде чем мы начнём бороться по-настоящему? Война означает победу любой ценой. Украинцы воюют, поэтому они воюют всем, что у них есть", – сказал недавно российский олигарх Константин Малофеев, известный своими националистическими взглядами.

В своё время именно он профинансировал вторжение группы Игоря Гиркина-Стрелкова на Донбасс весной 2014 года.

"Почему мы не используем ядерное оружие, которое наши предки разработали и накопили всей мощью нации именно для этой цели?" – риторически спросил он.

Reuters также приводит заявления менее влиятельных российских националистов, в частности так называемых Z-блогеров, которые призывают Кремль уничтожать крупные украинские города, делая их непригодными для жизни. Другие заявляют, что настало время окончательно отказаться от мирных переговоров при посредничестве США и добиваться полного уничтожения украинского государства.

Источники, близкие к Кремлю, говорят, что Путин терпимо относится к этой риторике, но пока что он склонен придерживаться своей привычки игнорировать ультранационалистов. Такие радикальные позиции могут затруднить принятие решений, в то время как Москва по-прежнему хочет оставить дверь открытой для возможного дипломатического урегулирования.

Как пишет Reuters, в настоящее время Путин выглядит уверенным в текущей стратегии медленного, но неуклонного продвижения в Украине. Например, на этой неделе он хвастался тем, что Россия близка к захвату Константиновки, бои за которую продолжаются уже около года и которая является очередным этапом более широкого плана по оккупации всего Донбасса.

Ситуация в России: последние новости

Как писал УНИАН, российская экономика долгое время держалась на нефти и золоте, но оба ресурса сейчас испытывают сильное давление: атаки украинских дронов разрушают нефтеперерабатывающие заводы, а цены на золото резко падают.

Доходы от энергоносителей сократились почти наполовину, что привело к огромному бюджетному дефициту, а продажа золота стала вынужденным способом покрытия финансовых дыр. Хотя Москва пытается адаптироваться, перенаправляя нефтяные потоки и привлекая внутренние заимствования, фундамент её экономики существенно ослаб и становится всё менее надёжным.

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