Небесное зрелище 'Семь сестёр' больше не повторится до 2034 года: где его можно увидеть

Это длится всего несколько дней.

Марс проходит мимо знаменитого звездного скопления Плеяды – и это последняя возможность увидеть такое сближение вплоть до 2034 года, пишет People.

Лучший момент наступит в воскресенье, 28 июня, до восхода солнца. Об этом сообщает американское издание о науке и космосе со ссылкой на данные астрономов.

Плеяды, или Семь Сестёр – это не отдельное созвездие, а группа из тысячи звёзд в созвездии Тельца. Невооруженным глазом можно различить лишь шесть-семь самых ярких из них – сине-белых и компактно собравшихся в кучку. Согласно греческой мифологии, это семь дочерей Атласа и Плейоны. Все звезды скопления родились из одного облака газа и пыли примерно 100 миллионов лет назад и до сих пор путешествуют по космосу вместе.

Видео дня

Марс можно наблюдать рядом с Плеядами примерно с 23 июня по 2 июля. В пиковую ночь – 28 июня – расстояние между планетой и скоплением составит всего 4,3 градуса: оба объекта поместятся в одном поле зрения бинокля.

Наблюдать эту пару можно на востоке неба за час до восхода солнца. Марс будет выглядеть как равномерное красновато-оранжевое пятнышко, Плеяды – как крошечный размытый ковш из плотно собранных звездочек. Бинокль значительно улучшит впечатление.

Отмечается, что пара будет видна в большинстве уголков мира при условии чистого неба и открытого горизонта. Жителям северного полушария стоит искать место с широким видом на восток – Марс и Плеяды будут находиться довольно низко над горизонтом. Чем дальше от городских огней – тем больше звёзд скопления удастся разглядеть.

Новости науки

Ранее УНИАН сообщал, что на Марсе обнаружили один из самых убедительных признаков возможной древней жизни. Исследователи идентифицировали крупные углеродсодержащие молекулы в двух образцах илистого камня, собранных в кратере Езеро – регионе, где, как считается, миллиарды лет назад существовало озеро.

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