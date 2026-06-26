Эксперт объяснил, чем так важна Кинбурнская коса

По его словам, сейчас там продолжаются активные боевые действия.

Россияне используют Кинбурнскую косу для запуска беспилотников, проведения радиоэлектронной разведки и установки средств РЭБ, чтобы мешать работе украинских воздушных и надводных дронов. Об этом в эфире "Киев24" рассказал военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко.

"Если посмотреть на предыдущие события, то ситуация развивалась так, что враг то отходил, то снова возвращался. То есть они там находятся на ротационной основе", - отметил он.

По его словам, сейчас там продолжаются активные боевые действия.

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"Нахождение на косе как таковое - это не самоцель с точки зрения сегодняшнего дня. В то же время главная цель Украины - не просто зайти на косу, а уничтожить силы и средства, которые россияне используют для атак и борьбы с нашими беспилотниками. Это для нас ключевой момент. Достичь этого можно с воздуха. Дальнейшая целесообразность при условии полного вытеснения противника с этой территории, дальнейшее пребывание там наших подразделений, которые могут выполнять определенные задачи, - это уже будет решаться на следующем этапе", - добавил он.

Война в Украине - Кинбурнская коса

Ранее аналитики мониторингового проекта DeepState сообщали, что никакого наступления Сил обороны Украины на Кинбурнской косе не происходит, а российские оккупанты не уходили оттуда.

"Никакого наступления на Кинбурнской косе не происходит, а флаг был сброшен с дрона, что является просто приятным фактом", - говорилось в сообщении.

Они подчеркивали, что на сегодняшний день нет никаких подтверждений активного ухода россиян с этой территории.

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