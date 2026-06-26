НБУ укрепил гривню к доллару: официальный курс валют на понедельник

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,13 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 29 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,86 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,13 грн за один евро, то есть гривня потеряла 21 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,84/44,88 грн/долл., а к евро – 51,15/51,18 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 26 июня вырос на 5 копеек и составил 45,17 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,51 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне вырос на 3 копейки и составил 51,44 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,77 гривни за евро.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что июль вряд ли станет месяцем валютных сенсаций, в отличие от июня. Курс доллара может оставаться вблизи 45 гривень и даже ситуативно двигаться выше, но без признаков потери гривной устойчивости или контролируемости.

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