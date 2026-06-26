Советские воздушные шары пролетели сквозь облака Венеры: такого больше никто не повторил

Как оказалось, миссия была не полностью "советской".

В июне 1985 года два советских зонда пронеслись сквозь облака Венеры и установили рекорд, который продержался 36 лет. Но самое удивительное – кто на самом деле стоит за этим триумфом. Об этом пишет издание 19FortyFive.

Миссия называлась "Вега" – от слияния слов "Венера" и "Галлей". Два одинаковых аппарата стартовали с Байконура в конце 1984 года и несли в себе двойной груз: посадочный модуль для Венеры и небольшой аэростат – шар, наполненный гелием.

На высоте около 54 километров над поверхностью Венеры они раскрылись прямо в толще сернокислотных облаков – и понеслись. Ветер там дует со скоростью более 240 километров в час. За почти двое суток каждый аэростат преодолел более 11 000 километров – примерно треть пути вокруг планеты. Затем сели батареи, и связь прервалась. Где шары оказались дальше – неизвестно до сих пор.

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Отмечается, что это был первый в истории полёт искусственного аппарата в атмосфере другой планеты. Рекорд оставался непревзойдённым до апреля 2021 года – когда на Марсе взлетел вертолёт NASA Ingenuity.

"Советская" миссия на самом деле была совместной. Сами шары разработали французские учёные во главе с физиком Жаком Бламоном, а за полётом следили 20 радиообсерваторий по всему миру – включая три антенны американской сети Deep Space Network NASA. Первый сигнал "Веги" зафиксировала американская станция Голдстоун в Калифорнии ещё в январе 1985 года.

Попутно аппараты выполнили ещё одну задачу: использовав гравитацию Венеры в качестве "рогатки", они помчались к комете Галлея и передали первые в истории снимки её ядра. Благодаря этим данным Европейское космическое агентство сумело точно навести свой зонд "Джотто" на комету.

Сегодня JPL вместе с MIT и частными партнерами продолжают разрабатывать новые венерианские аэростаты. В 2022 году прототип уже прошел летные испытания в пустыне Невада, а на конференции 2026 года представили концепцию зонда, способного облетать Венеру более 100 дней. Привлекает ученых прежде всего тот самый облачный слой, где летали "Веги": там земное давление, земная температура – и, возможно, микробиологическая жизнь.

Ранее УНИАН писал, что на Земле обнаружили следы катастрофы, произошедшей 3 миллиарда лет назад. В своём первом исследовании учёные не проводили прямой датировки этих пород. Вместо этого они сопоставили их с породами в верхних и нижних слоях, возраст которых уже был определён, и предположили, что столкновение произошло примерно 3,47 миллиарда лет назад.

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