Эта гадюка считается самой опасной в Украине: герпетолог рассказал, где её можно встретить

По словам Марущака, встретить такую гадюку в Украине в теплое время года не так уж и сложно.

На территории Украины можно встретить не так много ядовитых змей. Среди них самой опасной считается гадюка Никольского, сообщил "Телеграфу" герпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак.

Она занимает один из крупнейших ареалов на территории страны – лесостепную зону. Поэтому, по словам Марущака, встретить такую гадюку в Украине в теплое время года не так уж и сложно.

"Среди всех трех гадюк Украины у неё самый токсичный [яд]. Обитает гадюка Никольского у нас преимущественно, как ни странно, в лесостепной зоне. Начиная с Харьковской области, возле Харькова их очень много, есть в Полтавской области, есть в Черкасской – в национальном парке "Холодный Яр" – и вплоть до юга Винницкой области", – рассказал он.

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Примечательно, что нередко эту змею ещё называют чёрной гадюкой из-за цвета её чешуи. Более того, этого пресмыкающегося иногда путают с угром, однако между ними есть существенное отличие. В частности, у гадюки нет пятен и "жёлтых" ушек, как у угря.

Справка. Гадюка Никольского – это самая крупная и одна из самых опасных ядовитых змей Украины. Она имеет сплошную чёрную окраску без каких-либо узоров, длину до 80–85 см и относится к семейству гадюковых.

"Ее яд обладает гемолитическим действием, разрушает эритроциты", – говорится в статье.

Издание отмечает, что укус этой гадюки весьма болезнен, вызывает сильный отек и требует медицинской помощи. В то же время издание отмечает, что смертельные случаи фиксируются крайне редко.

Другие новости о змеях

Ранее УНИАН сообщал, что хотя нет точного ответа, какая змея является самой распространенной в мире, многие считают, что это обычная подвязочная змея. Этот вид обитает в Северной Америке. Она может достигать длины 86 см и рождает живых детенышей, а не яйца. Одна из причин, по которой люди считают обычных подвязочных змей самыми распространенными в мире, – это их популярность в качестве домашних питомцев.

Также мы писали, что в случае укуса черной мамбы без лечения симптомы в организме человека развиваются уже в течение первого часа. Однако специалисты отмечают, что угроза со стороны этой змеи часто более выражена в нашем сознании, чем в реальности. По мнению ученых, уникальность черной мамбы заключается в ее эволюционной стратегии. В отличие от многих гадюк, чей яд разрушает ткани и сосуды, мамба полагается на нейротоксины, которые поражают именно нервную систему. Черная мамба выделяет дендротоксины, полностью блокирующие электрическую связь между клетками, из-за чего у пострадавших блокируются даже самые простые движения – речь, моргание и глотание.

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