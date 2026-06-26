Советы, как вкусно охладиться: врач назвал самые простые способы пережить жару

Этот перекус из морозилки действует лучше, чем мороженое.

Люди ищут спасения от жары, которая уже третий день подряд держит Европу под красным предупреждением. Доктор Аязулла Сафи из Бирмингемского университета поделился нестандартными, но простыми советами, как не свариться заживо – без затрат на технику, пишет Mirror.

Метеорологическое управление Великобритании зафиксировало 36,4 °C в Йовилтоне, Сомерсет – абсолютный рекорд июня за всю историю наблюдений. Люди массово ищут дешевые способы охладиться.

Замороженный виноград вместо мороженого

Первый совет – положить виноград в морозилку. Звучит просто, но, по словам диетолога Фарзаны Насер, виноград содержит более 80% воды, поэтому после замораживания становится не просто вкусным, но и увлажняющим перекусом. Хранить его в морозилке можно до трех месяцев.

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"Это замечательное сладкое лакомство для увлажнения и более здоровая альтернатива мороженому", – объясняет он.

Подушка из морозилки

Звучит странно, но работает: наволочку кладут в герметичный пакет и держат в морозильной камере 30 минут перед сном.

"Хотя это и временное решение, оно может помочь заснуть гораздо быстрее", – говорит эксперт.

Грелка с холодной водой

Третий лайфхак – наполнить грелку холодной водой и положить в морозилку. Перед сном её можно завернуть в полотенце и держать рядом с телом. Так тепло отводится эффективнее, чем от обычной бутылки.

Другие полезные советы в жару

Ранее УНИАН писал, как ещё бороться с жарой без кондиционера. Речь идёт о явлении пассивного радиационного охлаждения – методе снижения температуры, который позволяет отводить тепло.

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