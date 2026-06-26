Польша отказывается принимать детей украинских военных на оздоровление: что известно

Число партнеров в Польше резко сокращается – Ивано-Франковск ищет альтернативы.

Польские города-партнеры отказываются принимать украинских детей на отдых. Об этом заявил мэр Руслан Марцинкив в эфире радио "Западный полюс".

По словам Марцинкива, по сравнению с предыдущими годами количество польских городов, готовых принять украинских детей, заметно уменьшилось. Вместо этого город активно ищет новых партнеров – и уже нашел: оздоровлять детей согласились города Венгрии и стран Балтии.

"Если в прошлые годы польские города принимали больше детей, то в этом году многие города, к сожалению, отказались. Жаль, что сейчас в польских городах царит такая антиукраинская истерия", – сказал мэр.

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Приоритет при распределении мест для отдыха за рубежом – дети погибших и пропавших без вести военнослужащих 102-й отдельной бригады территориальной обороны, как отметил городской голова.

По имеющимся данным, в этом году дети уже успели отдохнуть в четырёх городах: хорватском Шибенике, польском Хшануве, литовском Тракае и венгерском Ньиредьгазе.

Параллельно в самом Ивано-Франковске продолжается летняя оздоровительная кампания – сейчас завершается вторая смена в лагере "Лимница", где отдыхают дети участников боевых действий и выходцы из прифронтовых территорий.

Украина и Польша – дипломатический скандал

Ранее УНИАН сообщал, что президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Причиной стало присвоение одному из центров ССО ВСУ названия "имени Героев УПА".

Зеленский вернул орден в Польшу "Новой почтой". Он заявил, что не будет оспаривать это решение, пока такую же награду до сих пор имеют Екатерина II, Бенито Муссолини и Герхард Шредер.

В канцелярии польского президента шаг Зеленского назвали "новым оскорблением для поляков".

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