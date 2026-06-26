Метинвест Ахметова привлек более миллиарда гривен европейских инвестиций на строительство солнечных электростанций мощностью 37 МВт

Группа "Метинвест" привлекла 20 млн евро (более 1 млрд грн) финансирования от Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) для реализации проектов в сфере энергетической устойчивости. Средства будут направлены в первую очередь на строительство первых солнечных электростанций общей мощностью 37 МВт на предприятиях компании в Украине. Кредитное соглашение сроком на семь лет было подписано в ходе Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) в Гданьске. В церемонии принял участие министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

В компании отмечают, что финансирование позволит укрепить энергетическую устойчивость производственных площадок, поддержать критически важную энергетическую инфраструктуру и сократить углеродный след предприятий.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков подчеркнул: новое соглашение является подтверждением доверия международных финансовых партнеров к долгосрочной стратегии компании. По его словам, привлеченные средства позволят модернизировать производственные мощности, развивать проекты в сфере возобновляемой энергетики и укреплять промышленный потенциал Украины.

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Президент Черноморского банка торговли и развития Серхат Кёксал отметил, что банк продолжает поддерживать украинские компании, демонстрирующие устойчивость в условиях войны. По его словам, новое финансирование будет способствовать укреплению промышленного производства, энергетической безопасности и экономическому восстановлению Украины. Он также отметил сотрудничество банка с Японским банком международного сотрудничества (JBIC), направленное на поддержку украинских проектов.

Новое кредитное соглашение стало продолжением сотрудничества "Метинвеста" с ЧБТР, которое продолжается с 2020 года. Ранее стороны реализовали инвестиционные проекты и программу финансирования оборотного капитала, а нынешний кредит стал очередным этапом развития партнерства между компанией и международным финансовым учреждением.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов и экспортеров Украины. С начала полномасштабного вторжения компания вложила в развитие предприятий почти 40 млрд грн, по итогам 2025 года обеспечила более 150 млрд грн экспортной выручки, а на поддержку Сил обороны Украины в рамках инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" направила уже более 7,3 млрд грн. Кроме того, компания остается одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций.

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