'Она сказала да': Наталка Денисенко обручилась с Савранским (фото)

Мужчина сделал предложение в городке Сиде.

Украинская актриса Наталка Денисенко объявила о помолвке. Об этом она сообщила лично в своих соцсетях.

Женщина рассказала, что предложение стало для нее полной неожиданностью. Вместе с Юрием и сыном они путешествовали по Турции, наслаждаясь пейзажами и делая фото на память. Во время съемки фотограф попросила актрису отойти немного вперед для сольного кадра. Наталька так и сделала, даже не заметив, как Савранский в этот момент достал обручальное кольцо.

Манекенщик сделал предложение любимой у храма Аполлона – легендарного места, где, по преданию, встречались Марк Антоний и Клеопатра.

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"Принимаем поздравления с помолвкой. Вчера она сказала ему "да" у храма Аполлона, где встречались Марк Антоний и Клеопатра", – написала Денисенко и назвала это символическим.

Пара создала совместный пост в Instagram, где поделилась фотографиями с предложения.

На опубликованных фото актриса выглядит искренне радостной и немного ошеломлённой. На одном из снимков рядом с ней – сын, которому она с гордостью показывает кольцо.

Напомним, что сейчас актриса во второй раз за полтора месяца отдыхает за границей со своим возлюбленным. Если в прошлый раз они отдыхали вдвоем, то на этот раз к ним присоединился сын актрисы от бывшего партнера Андрея Фединчика.

Также Денисенко высказалась об идеальной свадьбе с новым партнером. Она говорила о любви и о том, что счастье нужно искать в себе, а не ждать от другого человека: "Сначала вы становитесь счастливой, а потом приходит тот, кто может лишь усилить ваше счастье".

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