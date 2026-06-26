Названы 5 лучших бюджетных смартфонов, которые можно купить летом 2026 года

Сегодня необязательно переплачивать больше 500 долларов, чтобы получить стильный и функциональный аппарат.

Еще пару лет назад покупка бюджетного смартфона почти всегда означала компромиссы: слабый процессор, плохую камеру, простой экран и короткий срок службы. Но ситуация изменилась и современные недорогие модели предлагают достаточно возможностей для большинства пользователей.

Сегодня необязательно переплачивать больше 500 долларов, чтобы получить стильный и функциональный смартфон. Эксперты издания BGR выбрали пять самых сбалансированных бюджетных моделей.

iPhone 17e

Видео дня

Это самая доступная и сбалансированная модель в актуальной линейке смартфонов Apple. Смартфон оснащен чипом Apple A19 (таким же, как в обычном iPhone 17), 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ в базовой конфигурации.

Несмотря на простую конфигурацию камер, устройство предлагает почти флагманскую мощность и полноценный функционал Apple Intelligence со всеми ИИ-функциями.

Galaxy A37 5G

Это не самый дешевый телефон Samsung на рынке (этот статус принадлежит Galaxy A17), но Galaxy A37 стоит внимания, если ваш бюджет в диапазоне 400–500 долларов. Эксперты хвалят премиальный дизайн, впечатляющее время автономной работы и высокую производительность

Также смартфон предлагает 50-мегапиксельную основную камеру с OIS и длительную программную поддержку до шести крупных обновлений Android, что делает его одним из самых "долгоживущих" устройств в своем классе.

Motorola Moto G 2025

В более доступной категории до $209 можно рассмотреть Moto G 2025. Гаджет получил 6,7-дюймовый IPS LCD-экран с разрешением 720 × 1604 пикселя, чип Dimensity 6300, который работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти, батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт и основную камеру на 50 Мп.

Несмотря на скромные характеристики, эксперты отмечают, что Moto G 2025 обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач. Он не выделяется по какому-то параметру, однако предлагает отличный баланс характеристик за свою стоимость.

Google Pixel 9a

Также в список вошел Pixel 9a от Google, который остается актуальным даже после Pixel 10a. Телефон оснащен OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, чипом Tensor G4 и двойной камерой с передовым алгоритмам ИИ от Google. По мнению экспертов, это идеальный смартфон типа "наведи-снимай".

Отдельным преимуществом остается фирменная "чистая" Android-система и 7-летняя поддержка обновлений, что делает смартфон актуальным вплоть до 2032 года.

Galaxy A26 5G

Замыкает подборку Galaxy A26 5G, ориентированный на бюджет до 300 долларов. Он получил качественный AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и разрешением FHD+, процессор Exynos 1380, 8 ГБ оперативной памяти и батарею 5000 мАч.

В обзорах устройство хвалят за длительное время работы, современный дизайн и долгую поддержку обновлений. При этом отмечаются компромиссы в камере и производительности под нагрузкой, однако для бюджетного сегмента это не критичные недостатки.

Ранее эксперты выбрали 5 старых смартфонов, которые смело можно брать в 2026 году. Эти устройства все еще обладают флагманской мощностью, получают долгую поддержку и при этом стоят значительно дешевле новых моделей.

Также пользователям рассказывали о 4 настройках, которые важно изменить сразу после покупки нового Android-смартфона.

Вас также могут заинтересовать новости: