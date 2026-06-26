На днях Владимир Путин, выступая на собрании выпускников военных вузов, молодых офицеров (потенциальных жертв его преступной политики), "выставил себя в дурацком свете", заявив, что они "решают задачи в ходе СВО – освобождают наши исторические земли…". То есть речь снова идёт не о государствах, не о международном праве, а об "исторических землях" – псевдоюридическом бреде, которым пытаются оправдать акт агрессии и попытки аннексии территории суверенной Украины.

Почему это полный бред с точки зрения права?

"В современном международном праве не существует признания понятия "исторические земли".

Границы и суверенитет основаны на нормах Устава ООН, принципах их нерушимости и самоопределения народов. А любые попытки силового пересмотра под лозунгами "восстановления исторической справедливости" считаются агрессией и нарушением международного права.

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"Следовательно, российская риторика о "возвращении исторических земель" юридически ничтожна и не имеет никакой правовой силы.

Более того, вторжение России в Украину является прямым и грубым нарушением фундаментальных норм современного мирового порядка.

"Почему ссылки на "исторические земли" являются незаконными?

Во-первых, это нарушение Устава ООН. Статья 2(4) строго запрещает угрозу силой или её применение против территориальной целостности или политической независимости любого государства.

"Никакие исторические мифы или претензии не могут отменить эту норму.

Во-вторых, это отрицание принципа нерушимости границ. Хельсинкские соглашения 1975 года и международное право основаны на признании действующих, официально установленных границ. Украина и Россия официально делимитировали свою общую границу в Договоре об украинско-российской государственной границе 2003 года, который РФ ратифицировала и обязалась соблюдать.

В-третьих, это открытое пренебрежение запретом на аннексию. Международное право категорически запрещает захват территорий с помощью силы. Оккупация и попытка аннексии украинских областей под предлогом "исторического права" квалифицируются Генеральной Ассамблеей ООН как акт агрессии.

В-четвертых, это попытка прикрыть намерение переписать современные правила и нормы историей принадлежности тех или иных земель к разным государствам. Современный правопорядок ставит на первое место волю людей, проживающих на территории сейчас, а не то, кому эта земля принадлежала столетие назад. В 1991 году народ Украины (включая Крым и Донбасс) на законно организованном всеукраинском референдуме абсолютным большинством голосов выбрал независимость, что было официально признано мировым сообществом и самой Россией.

В-пятых, Международный Суд ООН (высший судебный орган в мире) ещё в марте 2022 года вынес постановление, которым обязал Россию немедленно прекратить военные операции. Генеральная Ассамблея ООН в многочисленных резолюциях (в частности, ES-11/1 и ES-11/4) четко осудила действия РФ, назвала их агрессией, подтвердила суверенитет Украины в её международно признанных границах 1991 года и признала российские аргументы полностью безосновательными.

"Так что свои байки об "исторических землях" россиянам стоит приберечь на то время, когда они будут пытаться не потерять Калининград (Кёнигсберг в Восточной Пруссии). Ведь, по логике главы Кремля, это – исторические земли Германии.