Дело не в лени: исследования показали, почему люди привыкли засыпать под включенный телевизор

Такое поведение характерно для людей независимо от возраста, уровня дохода и образования.

Под голубым светом ночных рекламных роликов засыпает больше людей, чем это когда-либо сможет сделать мелатонин, пишет Silicon Canals.

Издание сообщило, что в опросе Национального фонда сна 2022 года примерно шесть из десяти взрослых американцев отметили, что регулярно засыпают при включенном экране.

В то же время значительное меньшинство сообщило, что не может спокойно заснуть без него. Клиники сна фиксируют ту же тенденцию в своих анкетах для пациентов.

Видео дня

"Такое поведение характерно для людей независимо от возраста, уровня дохода и образования", – говорится в статье.

Издание отмечает, что поражает не столько распространенность этого явления, сколько то, кто именно так поступает:

"Люди, которые соблюдают ежедневные процедуры по уходу за кожей, имеют пенсионные накопления и затемненные шторы. Люди, которые оптимизируют всё остальное, но всё равно не могут заснуть, если с другого конца комнаты к ним не доносится какой-то голос".

Примечательно, что эту привычку обычно относят к категории плохой гигиены сна и дают стандартные советы: выключите устройство, зарядите телефон в другой комнате, возьмите книгу.

Однако, поясняет издание, исследования того, как медиа на самом деле влияют на мозг во время сна, менее однозначны, чем это пытается представить индустрия здорового образа жизни, а сама привычка интереснее, чем кажется на первый взгляд.

Специалисты по вопросам сна уже много лет пишут об этом. В статье для журнала "Psychology Today" Деннис Розен, детский пульмонолог и специалист по сну из Бостонской детской больницы, отметил, что встречал многих людей, которые утверждают, что не могут заснуть, если в их спальне не включен телевизор.

Издание отмечает, что эта тенденция не ограничивается только подростками. Она наблюдается и у взрослых в возрасте от сорока до шестидесяти лет. Часто это люди, достигшие профессиональных успехов, часто – тревожные, часто – не готовые отказаться от этой привычки.

"Ортодоксальные сторонники здорового образа жизни рассматривают это как проблему, которую нужно исправить. Свет от экрана подавляет выработку мелатонина. Контент оказывает стимулирующее воздействие. Мозг остается в состоянии полубодрствования, следя за диалогами", – говорится в публикации.

Издание признает, что всё это правда, но люди всё равно так поступают и заявляют, что спят лучше, когда телевизор включён, чем когда он выключён.

Что на самом деле делает телевизор

Издание объясняет, что одновременно происходят три вещи, и не все они направлены в одну сторону.

"Первое – это сенсорная маскировка. Непрерывный аудиопоток низкой громкости заглушает мелкие непредсказуемые звуки (скрип половиц, дверь соседа, отдаленная сирена), которые в противном случае заставили бы человека с легким сном проснуться", – говорится в статье.

Добавляется, что мозг перестает сканировать окружающую обстановку на наличие угроз, поскольку слуховое поле уже заполнено чем-то знакомым.

"Второй фактор – когнитивное отвлечение. Люди, которые ложатся спать в тишине, часто обнаруживают, что эту тишину сразу заполняют их собственные мысли", – сообщает издание.

В частности, повтор любимого комедийного сериала дает префронтальной коре мозга нечто не слишком важное, над чем можно поразмышлять, пока она не сдастся и не позволит заснуть.

"Третий фактор – это то, что сторонники этой привычки редко признают: когда вы уже заснули, телевизор больше не помогает. Он продолжает мерцать. Он продолжает говорить. А спящий мозг продолжает это обрабатывать", – подчеркивается в публикации.

Проблема розового шума

В исследовании Медицинской школы имени Перельмана Пенсильванского университета, опубликованном в журнале "Sleep", было изучено, как на самом деле непрерывный фоновый шум влияет на заснувшего человека.

Издание сообщило, что исследование было сосредоточено на розовом шуме – широкополосном шуме, к которому относятся тихие шумы дождевых генераторов, приложений-вентиляторов, а также, по своей функции, тихое фоновое гудение выключенного, но включенного телевизора.

"Ведущий автор исследования Матиас Баснер и его команда наблюдали за 25 здоровыми взрослыми в течение семи ночей подряд в контролируемой лаборатории сна", – говорится в статье.

Оказалось, что розовый шум на уровне 50 децибел – это примерно громкость умеренного дождя или тихо играющего телевизора в соседней комнате – был связан с сокращением фазы быстрого сна (REM) почти на 19 минут по сравнению с ночами, когда шума не было вовсе.

"Это не мелочь. Фаза быстрого сна – это стадия, во время которой мозг закрепляет память, обрабатывает эмоции и регулирует настроение", – подчеркивает издание.

Отмечается, что 19 минут каждую ночь, накопленные в течение многих лет, составляют значительный дефицит той части сна, которая выполняет самую тяжелую психологическую работу.

Поэтому Баснер предупредил, что розовый шум и другие виды широкополосного шума во время сна могут быть вредными, поскольку фаза быстрого сна играет решающую роль в консолидации памяти, регуляции эмоций и развитии мозга.

"Особенно это касается детей, мозг которых ещё развивается и которые проводят в фазе быстрого сна больше времени, чем взрослые", – подчеркивается в статье.

Почему эта привычка вообще возникает

Издание отмечает, что эта модель поведения часто уходит корнями дальше, чем просто спальня.

Многие взрослые, которые засыпают при включенном телевизоре, выросли в семьях, где телевизор всегда где-то работал: в гостиной во время ужина, в спальне родителей ночью, на кухне во время выполнения домашних заданий. Звуки голосов, доносившиеся из другой комнаты, были звуками дома, где царила активность, где все не спали и бодрствовали.

"Это похоже на то, что побуждает людей оставлять радио включенным в пустом доме. Дело не в самом звуке. Дело в ассоциациях, связанных с этим звуком", – поясняется в статье.

Для ребенка тишина ночью могла означать, что родители ушли, спят или рассержены. Звук означал, что кто-то не спит, готов помочь, и что ночь по-прежнему безопасна.

Издание отметило, что спустя десятилетия нервная система по-прежнему интерпретирует эту ситуацию точно так же. По этой причине совет: "Просто выключи это" так часто оказывается неэффективным.

"Такое поведение не связано с ленью. Это стратегия самоуспокоения, имеющая глубокие корни", – констатирует издание.

Другие факты о сне

Ранее УНИАН сообщал, что ученые заявили, что 8 часов сна могут навредить здоровью некоторых людей.

Также мы писали, что собраны полезные советы, как улучшить качество сна в жаркую погоду.

Вас также могут заинтересовать новости: