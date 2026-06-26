'30 годиков в браке': 'Мадяр' рассказал о своей жене

Военнослужащий отмечает, что она "поддерживает его мир".

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди поздравил свою жену Наталью с 30-летием брака. Об этом он написал в своём Instagram, отметив, что "жемчужины закалились", ведь эту годовщину брака называют жемчужной свадьбой.

"30 годиков в браке, из которых 4+ на войне. Любовь во время войны живет, а не просто существует, хотя и не о цветах. Хранительница и Крылья подразделения, Ты держишь мою вселенную", – подчеркнул "Мадяр".

Он рассказал, что его жена "в очередной раз прибыла в подразделение 22 июня 2022 года и осталась". Осенью 2022 года она была мобилизована и вошла в состав на тот момент еще тактической группы.

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"Забота, покровительство, постоянная психологическая поддержка на пределе нагрузки, щит между трагедией и близкими, полноценное милосердие на передовой… Следующая годовщина – солнечная свадьба, смуглая. Давайте работать, у нас есть шанс включить наш украинский Крым!", – написал Бровди.

В свою очередь его жена на своей странице в Instagram отметила, что "бесконечно любит" мужа и что всегда рядом с ним.

"Журналист Марк Марронье убежден, что у любви есть трехлетний "срок годности". А мы с Мадяром доказываем обратное. Сегодня, 26.06.2026, наша жемчужная свадьба – 30-я годовщина супружеской жизни!", – написала она.

Наталья призвала не ориентироваться на идеальные картинки в соцсетях, ведь "отношения между партнерами – это безумная и кропотливая работа обоих, на протяжении долгих лет".

"Лелейте и взращивайте свои чувства. Любите друг друга и любите. Не по форме. Не по привычке. Но жизнь продолжается. Хотя бы и в условиях войны", – написала она.

Как сообщалось, у Роберта с женой двое детей. Наталья участвовала в культурных и общественных проектах, а также занималась волонтерством.

Назначение "Мадяра" командующим

Как сообщал УНИАН, 3 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Бровди командующим Силами беспилотных систем. Ранее "Мадяр" был командиром 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем.

Тогда Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отметил, что Бровди обладает огромным опытом, поскольку прошел на войне путь от добровольца, командира взвода, роты, батальона, полка, бригады БпС, а сейчас – командующий этим родом войск.

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