Армия США шла в ловушку Гитлера, но одно сообщение все изменило: что произошло

Во время Второй мировой войны американская Третья армия генерала Джорджа Паттона могла попасть в тщательно подготовленную немецкую ловушку. Однако благодаря секретным разведывательным данным, полученным после взлома шифров машины "Энигма", союзники не только избежали катастрофы, но и одержали одну из важнейших побед кампании во Франции, пишет Popular Mechanics.
Ключевую роль сыграла секретная разведка ULTRA – информация, полученная британскими аналитиками в Блетчли-парке после расшифровки сообщений немецкой армии.
Эти данные помогали союзникам избегать атак подводных лодок, предвидеть планы Вермахта и координировать наступательные операции на различных фронтах. Несмотря на значимость этой работы, военные разведчики долгое время не пользовались особым уважением.
Бывший американский генерал Омар Брэдли даже утверждал, что разведывательное подразделение G-2 часто считали местом службы офицеров, непригодных для командования.
Как Паттона предупредили о контратаке
Непосредственно с данными ULTRA работали майоры Мелвин Гелферс и Воррак Уоллес, которые ежедневно докладывали командованию Третьей армии о перехваченных немецких сообщениях.
Именно они предупредили генерала Паттона о подготовке масштабной контратаки против его танковых частей.
Разведчики также регулярно передавали информацию о перемещениях войск противника, их логистических проблемах и слабых местах обороны.
Наступление, ставшее переломным
Имея точные разведывательные данные, Паттон смог скорректировать свои действия в ходе операции "Кобра". После прорыва немецкой обороны союзники быстро освободили Бретань, окружили значительные силы Вермахта и создали условия для дальнейшего освобождения Франции.
Когда Германия начала контрнаступление в рамках операции "Люттих", новые сообщения ULTRA вновь позволили союзникам заблаговременно подготовиться и сорвать планы противника.
"Одно сообщение может спасти кампанию"
Офицер Воррак Уоллес позже подчеркивал, что ценность разведданных трудно переоценить.
"Одно сообщение, как под Авраншем, может изменить настроение немецкой армии и спасти целую кампанию от катастрофы. Каждый день приносит какой-то ценный и интересный материал, и во многих случаях именно он становится движущей силой целых дивизий", – писал он.
Авторы исторического исследования отмечают, что успех стал возможен не только благодаря работе аналитиков и разведчиков.
В отличие от многих других американских генералов, Джордж Паттон сам имел опыт службы в военной разведке и хорошо понимал ценность оперативной информации.
Именно сочетание качественной разведки и готовности быстро реагировать на новые данные позволило союзникам превратить потенциальное поражение в одну из важнейших побед Западного фронта во время Второй мировой войны.