Мусиенко отметил, что важно, чтобы союзники сбивали дроны и ракеты в небе хотя бы над правобережной частью страны.

На сегодня достаточно реалистичной является возможность закрытия неба над Украиной, помощь партнеров в сбивании российских дронов и ракет над территорией Украины. Об этом сказал военнослужащий Сил ТРО, военный эксперт Александр Мусиенко в эфире "Радио NV".

"Мы сейчас ближе всего подошли к тому, чтобы эти решения можно было реализовывать, в частности, начать процесс воплощения их в жизнь. В 2022 году, когда речь шла о возможности закрытия неба, были другие реалии и обстоятельства. А сейчас, если мы начнем с технической и военной точки зрения, то Украина доказала и показала всему миру, что способна, с помощью западных партнеров, выстроить сложную эшелонированную систему ПВО, где действуют, начиная от Patriot для противодействия баллистическим ракетам, другие ЗРК, которые сбивают крылатые ракеты, а также на уровне с ними действует авиация Воздушных сил, армейская авиация, даже легкомоторная, а также дроны-перехватчики, мобильные группы. То есть достаточно сложная система, которая способна работать и сочетать эти различные компоненты и защищать страну во время воздушных атак РФ", - подчеркнул Мусиенко.

По его словам, с технической точки зрения это возможно, в частности, интеграция западных систем вооружения и радаров и их компоновки с советскими системами, которые используется.

Он отметил, что теперь и европейские страны ощутили на себе реальную угрозу со стороны России, в частности, происходят залеты дронов на территорию Польши, Румынии, ситуация в районе Балтийского моря. По его словам, в Копенгаген, где будет проходить неформальная встреча глав стран ЕС фактически стягивается ПВО из половины европейских стран, которые будут прикрывать Данию, потому что все опасаются, что Россия может увеличить интенсивность полетов дронов, что будут провокации.

"В этом смысле очевидно, что есть география, которую просто ввести в заблуждение невозможно, ведь если эти цели воздушного нападения летят с территории РФ через территорию Украины, то первое, что нужно сделать - усилить Украину, второе - помочь конкретными шагами, чтобы защитить границы НАТО и ЕС, а это можно сделать в том числе, если сбивать дроны и ракеты в небе над Украиной, хотя бы над правобережной частью", - добавил Мусиенко.

Сбитие российских целей над Украиной странами НАТО - что известно

Как сообщал УНИАН, американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что идея отправить истребители НАТО сбивать российские дроны и ракеты над западными регионами Украины пока не имеет широкой поддержки на Западе.

Он сказал, что на сегодня только польское правительство поддерживает инициативу, известную как SkyShield. Правительства остальных стран НАТО считают, что закрыть небо над странами Балтии важнее.

При этом Волкер предположил, что страны НАТО будут более склонными к идее закрыть небо над Украиной, если Россия продолжит систематические провокации подобные тем, что она совершила в Эстонии, Польше и Румынии.

