Украина уже била этими ракетами по объектам России в Крыму.

США тайно прислали Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Более того, украинские силы уже успешно применили их, нанеся удар по аэродрому в Крыму и российским войскам на юго-востоке Украины.

Как пишет The New York Times, на прошлой неделе США втихаря отправили Украине партию дальнобойных ракет ATACMS. Речь идет о партии численностью более 100 единиц.

По словам высокопоставленного чиновника США, в середине февраля президент США Джо Байден тайно одобрил решение отправить более 100 ракет большего радиуса действия, а также другие варианты кассетных боеприпасов. Это вооружение было частью груза стоимостью 300 миллионов долларов, который отправили в Украину в марте.

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Белый дом скрывал отправку ракет Украине, чтобы этим не воспользовались россияне. Если бы в Кремле узнали, что ракеты уже в пути, потому что тут же приказали бы вывести из зоны действия ракет свои ключевые склады и штабы.

США отказывали Украине в запросе на эти ракеты большой дальности, но Байден передумал, и для этого были причины. Россия начала все больше бить баллистическими ракетами по Украине, поэтому Киев усилил просьбу предоставить оружие, которое могло бы помочь противостоять этим угрозам.

Дополнительные ракеты большой дальности будут отправлены Уркаине в рамках помощи в размере 60,8 миллиардов долларов. Президент Владимир Зеленский, комментируя помощь партнеров, не упомянул тот факт, что Украина уже получила и применила небольшое количество оружия, вероятно, чтобы сохранить его использование в тайне от России.

Как пишет издание, Украина уже ударила ракетами ATACMS по российским объектам в Крыму.

"Эти удары еще раз доказали, что Украина может одержать победы на поле боя, если будет иметь правильные инструменты. Украина может нацелиться на каждый российский актив в Крыму, включая критически важные склады боеприпасов и топлива. Представьте, если бы они имели эти ракеты два года назад", - сказал сенатор Роджер Уикер от Миссисипи.

Однако американские военные чиновники предупредили, что их арсенал ATACMS относительно невелик, а ракеты были предназначены для других военных планов Пентагона, в том числе на Корейском полуострове. По данным производителя системы Lockheed Martin, с момента разработки ракеты в 1980-х годах было изготовлено лишь около 4000 ATACMS.

ATACMS для Украины - последние данные

Как сообщал УНИАН, Палата представителей США и Сенат одобрили законопроект о дополнительной поддержке Украины на общую сумму 60,8 млрд долларов. Вчера, 24 апреля, президент США своей подписью ввел этот закон в действие. Среди прочего, в законе прописано, что президент обязан предоставить Украине ракеты ATACMS.

По данным СМИ, США в последние недели тайно поставляли Украине ракеты дальнего радиуса действия для борьбы с российскими захватчиками. На прошлой неделе украинская армия впервые применила их.

Посол США в Украине Бриджит Бринк подтвердила, что Соединенные Штаты Америки в апреле предоставили Украине дальнобойные армейские тактические ракетные системы ATACMS.

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