Игорь Романенко

В Минобороны РФ заявляют, что намерены создать у своих западных (а у наших восточных) границ два десятка новых воинских частей и соединений, а также в уже существующие здесь войска поставить около 2 тысяч единиц оружия. Все это необходимо, как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, поскольку обстановка на Западном стратегическом направлении «характеризуется нарастанием военных угроз».

Естественно, если на наших границах начинает наращиваться военный потенциал, и НАТО, и Украина должны адекватно реагировать, проводить разведку ситуации и наработать предложения по противодействию. Важно пронимать, какие именно это будут силы. Ведь в РФ отмечают, что направлены они будут и против Польши, и против стран Балтии, и против Украины, естественно. 20 воинских частей и соединений – это, в зависимости от того, какие именно силы будут размещаться, может быть несколько десятков тысяч вооруженных сил.

По сравнению с 2014 годом, боевой потенциал РФ в Крыму вырос во всех сферах, в целом, в три раза

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов, что российские войска от украинских границ, стянутые сюда ранее (мы видели, как месяц назад в Черноморский бассейн, в Азов заводились силы, которые перебрасывались россиянами с Каспийского моря, с севера, происходило наращивание сил), тоже не отведены. К примеру, по сравнению с 2014 годом, боевой потенциал РФ в Крыму вырос во всех сферах, в целом, в три раза.

В последнее время, под видом проверки боеготовности своих частей, россияне выполнили задачу по сосредоточению своих войск на нашей границе. По разным оценкам, им удалось стянуть до 110 тысяч. И сейчас это количество значительно не уменьшилось - где-то 80-85 тысяч остаются, они не были отведены. Разговоры РФ об этом – очередной российский обман.

Достижений, кроме военных, у РФ нет

Они сохраняют свое военное присутствие у наших границ, чтобы иметь возможность в любой момент усилить свое давление на Украину и союзников. В том числе перед встречей Байдена и Путина.

Может ли Россия пойти на эскалацию? Принципиально поводом для этого может быть то, что Путин будет не удовлетворен результатами встречи с Байденом. А, может, и результатами возможной встречи с нашим президентом (тут многое зависит от результатов первой встречи, а будет ли вторая – еще вопрос). Достижений, кроме военных, у РФ нет, они ничего не могут противопоставить Западу ни в экономике, ни в социальных вопросах. Тетива лука взведена и существует большой соблазн не просто ее ослабить, а выпустить стрелу и достичь результата, который Путин ставит перед собой. Речь идет о построении путинского «советского союза», в который входят все бывшие республики, кроме, пожалуй, стран Балтии. Украина в этом плане – центральное звено…

На сегодня мы выиграли немного времени

Все эти угрозы очевидны. Поэтому страны НАТО, в первую очередь, американцы и британцы, поддерживают Украину с тем, чтобы предоставить нам и военно-техническую, и финансовую помощь. Как известно, с британцами у нас подписан договор, согласно которому они нам предоставляют кредит на строительство ракетных катеров и тральщиков, которые будут строиться, в том числе в Украине… То есть, на такие действия россиян, усиление их потенциала, вооруженные силы НАТО реагируют адекватно, поддерживая нас, отстаивая свои интересы в этом регионе. И мы, по возможности, с учетом обстановки, занимаемся наращиванием своих сил, своего потенциала.

На сегодня мы выиграли немного времени. Это важно и его нужно использовать (и всем государственным структурам, и обществу), чтобы продвигаться вперед во всем спектре вопросов, связанных с обороноспособностью Украины – в оказании помощи по реформированию сектора безопасности и обороны, а также и повышения военного потенциала нашего государства.

Игорь Романенко, военный эксперт, экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины

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