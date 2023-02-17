Оккупационные власти утверждают, что никаких повреждений объекта нет.

В Севастополе утром 17 февраля прогремели взрывы. Гауляйтер Михаил Развожаев жалуется на новую атаку дронов.

Российская ПВО якобы сбила беспилотник в районе Балаклавской ТЭС.

Оккупационные власти утверждают, что никаких повреждений объекта нет: "Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме".

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В попытке нанести удар по "важным для Севастополя объектам" он обвинил Украину.

Вместе с тем местные пишут об отсутствии света в Фиоленте.

Взрывы в Крыму – актуальное

Ранее об атаке беспилотником Балаклавской ТЭС Развожаев сообщал в конце октября 2022 года. Тогда, по его словам, загорелся один из трансформаторов электростанции, но оборудование было повреждено минимально.

Утром 16 февраля два беспилотники якобы были сбиты над морем в Севастополе.

С первых дней полномасштабного вторжения Россия использует Крым в качестве перевалочного пункта для переправки боеприпасов и техники на юг Украины, где в настоящее время идут жестокие бои.

В связи с этим в последнее время участились случаи странных взрывов на полуострове. Самое громкое ЧП случилось на военном аэродроме "Саки", когда сгорели десятки истребителей ВС РФ.

В гневе оккупанты усилили преследование жителей Крыма, высказывающих поддержку Украине.

Россия оккупировала Крым в 2014 году, с тех пор Кремль превратил его в сплошную военную базу, готовясь к будущей агрессии против материковой Украины.

Балаклавская ТЭС – что известно о работе станции

Балаклавская ТЭС была построена россиянами уже в период оккупации полуострова. Ее строительством оккупанты хотели снизить нагрузку на передающие сети, что должно было сократить расходы на реконструкцию Энергомоста, обеспечивающего прямые поставки света из России в Крым.

В Балаклавской ТЭС установлены купленные у Германии в обход санкций газовые турбины SIEMENS. В 2018 году на станции случилась авария, связанная с турбинами.

Природный газ, который планировали использовать для производства электрической энергии Российской Федерацией, незаконно извлекался из месторождений на украинском шельфе Черного моря с помощью плавучих буровых установок "Сиваш", "Таврида", "Петр Годованец", "Украина" ("Независимость").

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