В Севастополе утром 17 февраля прогремели взрывы. Гауляйтер Михаил Развожаев жалуется на новую атаку дронов.
Российская ПВО якобы сбила беспилотник в районе Балаклавской ТЭС.
Оккупационные власти утверждают, что никаких повреждений объекта нет: "Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме".
В попытке нанести удар по "важным для Севастополя объектам" он обвинил Украину.
Вместе с тем местные пишут об отсутствии света в Фиоленте.
Взрывы в Крыму – актуальное
Ранее об атаке беспилотником Балаклавской ТЭС Развожаев сообщал в конце октября 2022 года. Тогда, по его словам, загорелся один из трансформаторов электростанции, но оборудование было повреждено минимально.
Утром 16 февраля два беспилотники якобы были сбиты над морем в Севастополе.
С первых дней полномасштабного вторжения Россия использует Крым в качестве перевалочного пункта для переправки боеприпасов и техники на юг Украины, где в настоящее время идут жестокие бои.
В связи с этим в последнее время участились случаи странных взрывов на полуострове. Самое громкое ЧП случилось на военном аэродроме "Саки", когда сгорели десятки истребителей ВС РФ.
В гневе оккупанты усилили преследование жителей Крыма, высказывающих поддержку Украине.
Россия оккупировала Крым в 2014 году, с тех пор Кремль превратил его в сплошную военную базу, готовясь к будущей агрессии против материковой Украины.
Балаклавская ТЭС – что известно о работе станции
Балаклавская ТЭС была построена россиянами уже в период оккупации полуострова. Ее строительством оккупанты хотели снизить нагрузку на передающие сети, что должно было сократить расходы на реконструкцию Энергомоста, обеспечивающего прямые поставки света из России в Крым.
В Балаклавской ТЭС установлены купленные у Германии в обход санкций газовые турбины SIEMENS. В 2018 году на станции случилась авария, связанная с турбинами.
Природный газ, который планировали использовать для производства электрической энергии Российской Федерацией, незаконно извлекался из месторождений на украинском шельфе Черного моря с помощью плавучих буровых установок "Сиваш", "Таврида", "Петр Годованец", "Украина" ("Независимость").