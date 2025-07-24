Такая проверка не новация, в 2024 году проведено более 200 психофизиологических опросов работников НАБУ с использованием полиграфа.

В президентском законопроекте о независимости антикоррупционных органов содержится пункт об обязательной проверке самих антикоррупционеров на полиграфе (детекторе лжи). Как заявили в Национальном антикоррупционном Бюро Украины (НАБУ), такие проверки не являются чем-то новым.

Прежде всего отмечается, что проверку на полиграфе предлагается проводить не СБУ, а Управлению внутреннего контроля НАБУ.

"Законопроект, который должен устранить угрозы независимости антикоррупционных органов, предусматривает, в частности, прохождение полиграфа работниками НАБУ, которые имеют доступ к государственной тайне. Эти проверки предлагается проводить именно УВК НАБУ", - говорится в сообщении.

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При этом в НАБУ отмечают, что применение полиграфа в таких случаях - устоявшаяся внутренняя практика Бюро.

"Работники проходят полиграф во время служебных расследований, назначений и переназначений. Это не новация, а инструмент внутренней добропорядочности. В 2024 году УВК провело более 200 психофизиологических опросов работников НАБУ с использованием полиграфа", - заявили в Бюро.

При этом отмечается важность того, чтобы методология таких проверок, утвержденная НАБУ и СБУ, исключала риски вмешательства в оперативную деятельность или давление на работников.

Новый законопроект о НАБУ

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Владимир Зеленский внес законопроект (регистрационный номер 13533), в котором содержатся нормы о независимости антикоррупционных органов НАБУ и САП, в Верховную Раду Украины. На сайте Рады сообщается, что законопроект был направлен на рассмотрение Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности.

В частности, в документе сообщается, что подразделение внутреннего контроля НАБУ, САП, БЭБ, Офиса генпрокурора Украины, Нацполиции - по методологии, согласованной со Службой безопасности Украины, - не реже одного раза в два года должно будет проводить полиграфологические исследования работников этих органов на предмет совершения действий в пользу России.

Также в документе указано, что, в течение 6 месяцев со дня вступления Закона в силу (после голосования), СБУ должна будет провести проверку сотрудников выше указанных ведомств на предмет совершения действий в пользу государства-агрессора.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Национальном антикоррупционном бюро сразу сообщили, что поддержали президентский законопроект.

Ранее Зеленский заявил, что антикоррупционная инфраструктура Украины будет работать "только без российских влияний – от этого надо все очистить".

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