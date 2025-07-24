Трамп заговорил о своем возможном примирении с Маском

По его словам, чем лучше работают компании Маска, тем лучше для США.

Президент США Дональд Трамп намекнул на возможность примирения с бизнесменом Илоном Маском после их публичного конфликта.

"Все заявляют, что я разрушу компании Илона, лишив его части, если не всех, крупных субсидий, которые он получает от правительства США. Это не так! Я хочу, чтобы Илон и все предприятия в нашей стране процветали, более того, процветали как никогда раньше", - написал он в Truth Social.

По его словам, чем лучше они работают, тем лучше для США.

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"А это хорошо для всех нас. Мы каждый день устанавливаем рекорды, и я хочу, чтобы так и оставалось!" - добавил он.

Конфликт Трампа с Маском

Недавно Маск заявил о создании "Партии Америки". Это произошло после того, как его политический союз с Трампом завершился громким разрывом. Президент США отреагировал на новую партию Маска. Американский лидер публично высмеял такие намерения миллиардера.

Издание Axios писало, что Трамп не хочет, чтобы федеральные правительственные агентства заключали контракты с компанией его бывшего советника Маска xAI.

В издании объяснили, если Трамп поручит своей администрации исключить xAI из любых федеральных контрактов, то компания потеряет большие финансовые возможности с правительством.

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