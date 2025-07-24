Повреждения получили школы и Дворец детского и юношеского творчества - памятник архитектуры на Приморском бульваре.

В Одессе, которая ночью подверглась массированной дроновой атаке со стороны РФ, деблокировали из-под завалов жилой многоэтажки погибшего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка ГСЧС.

Специалисты Межрегионального центра быстрого реагирования службы нашли 32-летнего погибшего - тело вечером деблокировали в разрушенной многоэтажке. Молодого человека искали много часов, потому что соседи говорили, что в одной из квартир мог во время атаки РФ находиться человек.

"Всего в результате вражеской атаки по 9-этажке погиб 1 человек, еще 5 пострадали. Работы по демонтажу аварийных конструкций продолжаются. Призываем каждого - ни одна комната в квартире или доме не является безопасной, во время сигнала "Воздушная тревога" находитесь в укрытиях!" - отметили в пресс-службе.

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Также в мэрии Одессы рассказали подробности о разрушениях, которые ночью произошли в городе. В частности, от взрывной волны пострадали два учебных заведения города: повреждены потолки, коридоры, актовые залы и классы. Общая площадь разрушений - более 280 кв. м, на стенах - трещины, обвалившаяся штукатурка.

Также получил повреждения Дворец детского и юношеского творчества - памятник архитектуры на Приморском бульваре. Как отметил городской голова Геннадий Труханов, там выбито 19 окон, разрушены 3 наружные двери, штукатурка обвалилась в 8 помещениях, повреждены два старинных фонаря, частично обвалился фасадный карниз.

"Заведение не впервые страдает от вражеских атак", - добавил Труханов.

На местах работают городские службы. Проводится техническое обследование, чтобы как можно быстрее начать восстановление.

Российский удар по Одессе

Напомним, ночью 24 июля оккупационная армия РФ нанесла массированный дроновой удар по Одессе. В городе вспыхнули несколько пожаров, поражены рынок "Привоз", Приморский бульвар, который входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пострадала также 9-этажка, где разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи и произошел масштабный пожар на 5-м и 6-м этажах одного из подъездов. Разбор завалов осложняет угроза обвала конструкций. Сначала говорилось, что пострадали 4 человека, которые будут проходить лечение амбулаторно.

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