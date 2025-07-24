Подводные лодки проекта 955 "Борей" трудно обнаружить, а значит - сложно уничтожить.

Российский диктатор Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на стратегической подводной лодке "Князь Пожарский", которая относится к модернизированному проекту 955А "Борей-А". Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.

"Передаем ее в состав Военно-морского флота России", - заявил глава государства-агрессора.

"Князь Пожарский" стал пятым атомным ракетным подводным крейсером стратегического назначения модифицированного проекта 955А (шифр "Борей-А") и восьмым в целом атомным ракетным подводным крейсером семейства "Борей".

Видео дня

Закладка корабля состоялась 23 декабря 2016 года в Северодвинске на ОАО "Севмаш". 3 февраля 2024 года субмарина была спущена на воду.

Передать корабль в состав Северного флота хотели в конце 2024 года, но в начале декабря того же года появилась информация о переносе сроков сдачи на 2025 год.

Субмарины проекта 955 "Борей" - справка УНИАН

Подводные лодки проекта 955/955А относятся к четвертому (последнему на сегодня) поколению субмарин. Атомные субмарины четвертого поколения более тихие по сравнению с лодками третьего поколения, что делает их еще более смертоносными.

Основным вооружением лодок проекта 955/955А выступают 16 баллистических ракет Р-30 "Булава" в вертикальных шахтах, размещенных в два ряда.

Сама "Булава" является российской твердотопливной баллистической ракетой. Россияне говорят, что установка нового ракетного комплекса на лодки проекта 955 "восстановит измененный баланс сил в российской ядерной триаде".

Однако, по оценкам некоторых экспертов, замена жидкостных ракет морского базирования на "Булаву" снизит потенциал ядерного сдерживания из-за уменьшения запускаемого веса.

Также стоит сказать, что многие испытательные запуски "Булавы" завершились провалом, хотя позже россияне несколько повысили надежность ракеты.

Российские корабли - последние новости

Напомним, в июле россияне заложили один из крупнейших боевых кораблей в современной истории РФ. Речь идет о ВДК модернизированного проекта 11711 "Сергей Кабанов".

Такие корабли предназначены для того, чтобы транспортировать морской десант и военную технику. На палубе "Сергея Кабанова" смогут базироваться многоцелевые и транспортно-боевые вертолеты, например, Ка-29.

Также в этом месяце стало известно, что Москва решила остановить ремонт своего единственного авианосца (а точнее - авианесущего крейсера) "Адмирал Кузнецов". Как сообщалось, российские специалисты должны будут решить судьбу корабля в ближайшее время.

Вас также могут заинтересовать новости: