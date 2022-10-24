Кроме того, в Крыму значительно усилились тенденции преследования независимых адвокатов и журналистов.

Во временно оккупированный Крым вернулась массовая практика насильственных исчезновений граждан, чего не наблюдалось уже несколько лет.

Об этом сообщила глава Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик во время дискуссионной программы парламентского саммита "Крымской платформы" в Хорватии.

"В частности, оккупанты держат без предоставления доступа адвокатам, без уведомления родных ряд граждан в Крыму. Часть они перемещают из оккупированной Херсонской области. В частности, как у правозащитников, у нас есть информация о том, что такую практику насильственных исчезновений претерпел ряд граждан: Ярослав Жук, Ирина Горобцова, Сергей Цигипа, Иван Козлов, Николай Петровский, Мария Гарсия-Калатают, Руслан Абдурахманов, Абаз Куртамет", – добавила Печончик.

Видео дня

По словам правозащитницы, никто не может сказать точно, сколько именно лиц стали жертвами насильственных исчезновений и содержатся в местах лишения свободы на оккупированном полуострове.

Кроме того, в Крыму значительно усилились тенденции преследования независимых адвокатов и журналистов.

"В мае этого года четыре крымскотатарских адвоката были задержаны, и позже они получили штрафы и административные аресты. В частности, это Эдем Семедляев, Назим Шейхмамбетов, Айдер Азаматов и Эмине Авамилева. Кроме того, еще три крымских адвоката были лишены адвокатского статуса, лицензии, возможности продолжать адвокатскую деятельность: Лиля Гемеджи, Рустем Кямилев и Назим Шейхмамбетов", – отметила Печончик.

В то же время по меньшей мере 14 журналистов в оккупированном Крыму стали политзаключенными. Двоих из них задержали уже после 24 февраля. По словам правозащитницы, речь идет об Ирине Данилович и Вилене Темерьянове, который сотрудничал с инициативой "Крымская солидарность".

Преследование людей в оккупированном Крыму

С момента оккупации Крыма Россией в 2014 году российские спецслужбы начали массово задерживать и преследовать украинских граждан. В частности, совершались репрессии против крымских татар.

21 октября стало известно, что оккупационный суд Алушты в Крыму вынес незаконный приговор гражданину Украины Александру Тарапону. Его осудили за якобы "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ".

Вас также могут заинтересовать новости: