Сейчас США производят меньше зенитных ракет в год, чем Украине в идеале нужно в день.

Войны будущего - это постоянное внедрение новых технологий и соревнование в скорости их освоения и применения. При этом само оружие будет сочетать в себе максимальную дешевизну и эффективность. Об этом в интервью LB.ua заявил посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Чтобы объяснить свое мнение, он привел пример того, как Запад сегодня подходит к вопросам противовоздушной обороны: по стандартам НАТО на перехват одной воздушной цели нужно выпустить 3 зенитные ракеты, чтобы гарантированно нейтрализовать опасность. И в войнах нового типа это просто не работает.

Как отметил Залужный, уже сейчас Россия каждую ночь запускает по Украине сотни беспилотников-камикадзе "Шахед". То есть, чтобы сбить, например, 500 шахедов, по натовским стандартам нужно потратить 1500 зенитных ракет. И это при том, что сам беспилотник стоит где-то 50 тысяч долларов, а зенитные ракеты, например, к системе IRIS-T - около 800 тысяч за единицу. И это при условии, что эти ракеты вообще есть.

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"Не секрет, что [зенитных ракет к ЗРК] Patriot производится 200 штук в год. И 500 целей в день! Какая страна будет так воевать? Будущая война - это сверхдешевые средства со сверхвысокой эффективностью", - подчеркивает бывший командующий ВСУ.

Что касается текущей ситуации в войне России против Украины, то Залужный убежден, что украинской армии нужны "мозги и стратегия построения", а не большее количество живой силы.

"И Римскую империю, и монголо-татарское иго, и Французскую, и даже Венгерскую империи сформировали появление нового оружия и быстрое освоение тактики применения. Украина не смогла в силу разных причин быстро освоить новые технологии. Вот такая будет война. Если кто-то ждет, что придет миллион солдат и будет кур из сарая доставать, то очень сильно ошибается", - отметил он.

Другие высказывания Залужного

Как писал УНИАН, бывший главком ВСУ убежден, что война на истощение, которая сейчас ведется между Украиной и Россией, может длиться годами. На дальнейшее развитие событий, по его мнению, повлияют экономические и демографические факторы.

Также Залужный критически высказался относительно готовности НАТО к следующей войне. Он отмечает, что европейцы слишком полагаются на закупки нового оружия без попыток адаптировать свою военную доктрину под это оружие.

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