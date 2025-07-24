Отдельные виды рыб в реках Украины на грани исчезновения: ихтиолог рассказала, какие именно

В Украине исчезают рыбы, которым нужно быстрое течение и насыщенная кислородом вода.

Из-за изменения климата и нарушения гидрологического режима из украинских водоемов исчезают привычные для Украины виды рыб. Больше всего страдают виды, которые нуждаются в быстром течении и высоком содержании кислорода в воде. Об этом ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь рассказала в комментарии сайту Телеграф.

Она отметила, что худшая ситуация с рыбами-реофилами в равнинной части Украины. Таким рыбам нужны реки с быстрым течением, где много кислорода. Это елец, подуст, белька (жерех) и другие виды рыб. Среди таких видов лучше всего себя чувствует популяция голавля. А вот занесенной в Червную книгу рыбы подуст в бассейне Днепра уже почти нет, отметила Юлия Куцоконь.

Рыбы, которые могут жить в реках без быстрого течения, пока не испытывают таких угроз. Это привычные всем щука, окунь, судак, сазан, карась и лещ. Но она отмечает, что и этим рыбам может угрожать опасность и ситуация зависит от конкретных обстоятельств.

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"В каждом конкретном случае зависит от особенностей и водоема и вида", - добавила эксперт.

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Напомним, ранее ихтиолог рассказывала о других видах рыб, которые исчезают. В частности, это рыба слиж европейский - небольшая, до 15 см в длину. Она пропадает из-за нехватки кислорода в реках.

Также эксперт рассказывала, что из-за зарегулированности рек выживают только наиболее выносливые виды. Часто это инвазивные виды, непривычные для Украины. Например, ротань-головешка и чебачок амурский. А традиционные для Украины виды исчезают. Например, не выдержал регулирования стоков карась золотистый, который живет в пойменных водоемах.

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