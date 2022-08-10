На полуострове по всей территории размещено пять аэродромов, с которых российские военные могут атаковать Украину.

В Воздушных силах ВСУ назвали вероятную причину серии взрывов 9 августа на военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке во временно оккупированной Россией Крыму.

Свое мнение по этому поводу высказал Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, на территории аэродрома "Саки" сдетонировал состав артиллерийских боеприпасов. Это дает уверенность в том, что боеприпасы уничтожены.

"Будем надеяться, что она (вражеская авиация, размещенная на аэродноме – УНИАН) уничтожена, как и этот склад. Потому что было видно несколько взрывов по территории всего аэропорта", – подчеркнул Игнат.

Он добавил, что в Крыму по всей территории размещено пять аэродромов, среди них – "Бельбек", "Джанке". С них российские военные могут атаковать Украину: "Аэродромы – чрезвычайно важная вещь, которую нужно демилитаризовать".

Взрывы на аэродроме РФ в Крыму

Напомним, 9 августа, во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов на российской военной авиабазе в Новофедоровке. По данным крымских СМИ, один человек погиб и еще пятеро пострадали.

В Минобороны Украины прокомментировали взрывы, отметив, что не могут установить причину возгорания, однако в очередной раз напомнили о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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