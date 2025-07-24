Пакет ориентирован на поддержку имеющихся в Украине систем американского производства

Государственный департамент США дал свое согласие на еще один пакет военных поставок Украине стоимостью 330 миллионов долларов. Он включает запчасти и услуги ремонта для артиллерии и систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает Пентагон.

Так, пакет включает в себя важные возможности технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта самоходных гаубиц M109 стоимостью на общую сумму 150 миллионов долларов, а также услуги по поддержке противовоздушной обороны Украины стоимостью 180 миллионов долларов.

Отмечается, что соответствующие услуги и материалы Украине будут предоставлять американские оборонные компании BAE Systems, Allison Transmission, Daimler Truck North America, Sierra Nevada Corporation, Radionix и Systems Electronic Export.

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При этом в Пентагоне уточняют, что речь идет именно об "одобрении возможной продажи правительству Украины военных средств" выше упомянутыми частными подрядчиками, а не о военной помощи Украине от правительства США.

"Сейчас правительству США не известно о какой-либо компенсационной сделке, предложенной в связи с этой потенциальной продажей. Любая компенсационная сделка будет определена в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком", - говорится в сообщении.

Поставки оружия Украине: последние новости

Как писал УНИАН, вчера США одобрили поставку вооружений Украине. Тогда так же речь шла о двух пакетах оружия и оборудования примерно на ту же сумму - 322 миллиона долларов.

В частности, вчерашний пакет предусматривал продажу зенитно-ракетных систем HAWK Phase III, систем обеспечения и сопутствующего оборудования на сумму примерно 172 миллиона долларов. Кроме того, еще 150 миллионов долларов пойдет на боевые машины пехоты Bradley, их ремонт и техподдержку.

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