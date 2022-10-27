В результате атаки БПЛА загорелся якобы неработающий трансформатор.

Российские оккупанты утверждают, что Балаклавская ТЭС в Крыму сегодня ночью была атакована беспилотником.

Об этом заявил гауляйтер Балаклавы Михаил Развожаев.

При этом утверждается, что в результате атаки БПЛА загорелся якобы неработающий трансформатор. Сами повреждения якобы "минимальны".

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"Сегодня ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА. Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было", - написал он в Telegram.

Балаклавская ТЭС – что известно о работе станции

Балаклавская ТЭС была построена россиянами уже в период оккупации полуострова. Ее строительством оккупанты хотели снизить нагрузку на передающие сети, что должно было сократить расходы на реконструкцию Энергомоста, обеспечивающего прямые поставки света из России в Крым.

В Балаклавской ТЭС установлены купленные у Германии в обход санкций газовые турбины SIEMENS. В 2018 году на станции случилась авария, связанная с турбинами.

Природный газ, который планировали использовать для производства электрической энергии Российской Федерацией, незаконно извлекался из месторождений на украинском шельфе Черного моря с помощью плавучих буровых установок "Сиваш", "Таврида", "Петр Годованец", "Украина" ("Независимость").

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