Президент утверждает, что текст законопроекта обсуждали и с партнерами, и с правоохранителями, и с представителями НАБУ и САП.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Верховной Раде Украины уже есть его законопроект о действительности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"То, что обещал, - для справедливости, для правоохранительных и антикоррупционных органов. Полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов. Реальные возможности проверить, чтобы не было никакого российского вмешательства", - написал он в своем канале.

По его словам, каждый, кто имеет доступ к государственной тайне, - это не только в НАБУ и САП, но и ГБР, наша Национальная полиция - должен пройти проверки на детекторе лжи.

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"И это должны быть регулярные проверки. Есть также в законопроекте нормы, которые защищают от различных злоупотреблений", - добавил Зеленский.

Президент утверждает, что текст законопроекта обсуждали и с партнерами, и с правоохранителями, и с представителями НАБУ и САП:

"Много предложений от наших партнеров, чтобы присоединились европейские эксперты: Великобритания, Германия, Евросоюз. Поручил нашим чиновникам представить законопроект всем нашим партнерам и привлечь все необходимые экспертные возможности".

Закон о НАБУ и САП

В президентском законопроекте о независимости антикоррупционных органов содержится пункт об обязательной проверке самих антикоррупционеров на полиграфе (детекторе лжи). Как заявили в Национальном антикоррупционном Бюро Украины (НАБУ), такие проверки не являются чем-то новым.

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