В списке есть требования проводить меньше времени с друзьями.

Составлен перечень вещей, которые ни одна сильная женщина никогда не попросит мужчину сделать для нее, пишет YourTango.

Отмечается, что уверенная в своих отношениях женщина никогда не будет предъявлять нереалистичные требования к своему мужчине.

"Никто толком не понимает, как построить отношения. Но если люди чему-то и научились на опыте своих прошлых отношений и наблюдая за другими, так это тому, что некоторые просьбы к партнеру должны быть под запретом, особенно те, которые являются проявлением абсолютной власти, выставляют напоказ собственную неуверенность или просто откровенно раздражают", - говорится в публикации.

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И вот какие просьбы включили в этот запретный список:

Сражайся за меня. Конечно, чувствовать себя в безопасности с партнером необходимо, но это не значит, что он должен вмешиваться, когда у вас возникают разногласия с другом. Раздувать драму только для того, чтобы ваш мужчина мог прийти вам на помощь, - это слабость.

"Докажи" свое послушание. Одно дело попросить партнера купить коробку с женскими принадлежностями, если вы в них остро нуждаетесь, а он уже заглянул в магазин. Но совсем другое - отправить его туда за этим, когда вы вполне способны сделать это сами. По словам эксперта по счастью Гретхен Рубин, просьба об одолжении в отношениях - это признак доверия и близости, но не стоит требовать от своего партнера определенного уровня "послушания".

Расскажи, кто из подруг нравится. Хотя подобные разговоры могут происходить в шутку за закрытыми дверями, спрашивать мужчину, считает ли он ваших подруг привлекательными, не только неуместно, но и может означать, что вы ему не доверяете.

Проводи меньше времени с друзьями. Если он находит время для вас, позвольте ему заниматься своими делами, когда вы не вместе. Кроме того, дружба так же важна, как и романтические отношения, и часто приносит те же преимущества, включая повышение удовлетворенности жизнью, чувство принадлежности и улучшение психического здоровья, согласно исследованию 2018 года.

Приглашай меня на все мероприятия в своем календаре. У вашего партнера есть своя жизнь помимо той, которую вы делите. И так должно быть. Наверняка у него есть рабочие мероприятия, которые он регулярно посещает, и вам, возможно, не терпится попасть в список приглашенных. Но если вы начинаете нервничать из-за того, вас не пригласили на вечеринку с коллегами или в спорт-бар на футбольный вечер с друзьями, вы выглядите неуверенно.

Поддерживай беседы "о женском". Хорошее общение - ключ к любым отношениям, но не сердитесь на него за то, что он отключается, когда вы пытаетесь рассказать ему историю о том, как новый стажер коллеги вашего друга пришел в старомодном бабушкином свитере.

Смотри со мной романтические комедии. Точно так же, как он не заставляет вас смотреть спортивные матчи, вы не можете ожидать, что ваш мужчина захочет смотреть романтические комедии или даже реалити-шоу.

Изменись. Одна из самых важных вещей, о которых ни одна сильная женщина никогда не попросит мужчину, - это изменить его внутреннюю сущность. По словам психолога Джеффри Бернстайна, нельзя просить партнера быть кем-то, кем он не является: "Когда вы подталкиваете партнера к изменению своей истинной сущности, он чувствует себя непринятым и недооценённым. Это может привести к разочарованию, отчуждённости и даже эмоциональной дистанции".

Расскажи что-то плохое о своей семье. Вам не следует вмешиваться в его семью. Если только ваш мужчина сам об этом не заговорит. Но в любом случае вам все равно стоит действовать осторожно - уровень неблагополучия в его семье не подлежит сплетням. Ни одна сильная женщина никогда не попросит мужчину оскорбить его семью, потому что знает, что это неуместно и не поможет.

Публикуй совместных фото в соцсетях. Если вы встречаетесь с кем-то давно, а в его аккаунтах в социальных сетях вас нет, его друзья могут счесть это подозрительным. Но злиться, когда он не публикует фотографию, где вы обнимаетесь после утреннего сна, довольно нелепо и, возможно, слишком для ваших подписчиков. Профессор психологии Омри Гиллат объяснил, что слишком большая откровенность в интернете может навредить вашим отношениям и близости.

Согласись на двойное свидание. То, что вы с вашим лучшим другом встречаетесь с кем-то, не означает, что ваш партнер будет прекрасно ладить со второй половинкой вашего друга. И, честно говоря, ему не следует этого делать. Иногда это нормально, но постоянное свидание вчетвером, когда оба мужчины пытаются найти темы для разговора, неизбежно утомляет.

Напомним, ранее психолог объяснил, как понять, что вы отдаете слишком много в любви.

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