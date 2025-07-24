Этот рецепт поразит любого, кто хотел бы не слишком сладкий десерт жарким летом.

Рецепт торта-мороженого, о котором мы сейчас расскажем, возможно, является мечтой для любителей печенья с шоколадной крошкой. Он состоит из слоёв воздушного крема из маскарпоне и взбитых сливок, чередующихся с хрустящим печеньем.

Главный ингредиент в нем — время, проведённое в холодильнике, пишет Martha Stewart. За ночь печенье становится мягким, и десерт превращается в нарезаемое лакомство, достойное особого случая. Домашнее печенье обеспечит лучший вкус и текстуру, а ложка виски в кремовой массе придаёт взрослый акцент, которого все же можно и избежать.

Ингредиенты

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950 мл холодных жирных сливок

225 г маскарпоне

2 столовые ложки сахара

1 столовая ложка виски (по желанию)

8 десятков домашнего или покупного печенья с шоколадной крошкой

Шоколадная стружка для украшения

Приготовление

1. Взбейте сливки с маскарпоне: смешайте 700 мл сливок и маскарпоне в охлаждённой миске до мягких пиков. Добавьте сахар и (по желанию) виски. Взбейте до образования среднежёстких пиков. Поставьте в холодильник до использования (до 3 часов).

2. Соберите первый слой: на блюде или подставке выложите 9 печений по кругу (вплотную), 2 — в центр. Осторожно распределите 1 стакан крема поверх печенья, оставив небольшой край по периметру.

3. Повторите слои: повторите процесс, чередуя печенье и крем, всего 8 слоёв, последний слой — печенье. Остатки печенья можно оставить на перекус. Накройте плёнкой и поставьте в холодильник на ночь.

4. Завершите оформление: перед подачей взбейте оставшиеся 250 мл сливок до мягких пиков. Намажьте на верх торта и украсьте шоколадной стружкой.

Очень важно охладить торт в течение всей ночи, чтобы печенье стало мягким. Для нарезки используйте острый нож. Режьте вниз одним движением, не "пилите" — так слои останутся аккуратными.

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