Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол выступил против продвижения кандидатуры Уолтца на должность.

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил кандидатуру Майкла Уолтца, который ранее занимал должность советника президента США по национальной безопасности, на пост постоянного представителя США при ООН. Об этом пишет The Daily Caller.

Кандидатуру Уолтца поддержали 12 членов комитета, а еще 10 человека проголосовали против.

Отмечается, что сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол был единственным законодателем от Республиканской партии, который выступил против продвижения кандидатуры Уолтца на должность постпреда США при ООН. В издании подчеркнули, что он часто расходится во мнениях со своей партией, особенно по вопросам внешней политики.

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Благодаря этому кандидатура Уолтца преодолела ключевое процедурное препятствие на пути к новой должности.

В мае 2025 году Майкла Уолтца уволили с должности советника президента США по вопросам нацбезопасности. The Washington Post со ссылкой на источники писало, что причина заключалась в утечке секретной правительственной информации из чата Signal, а также в том, что Дональд Трамп был недоволен многими его действиями.

Скандал с Signal - что известно

Напомним, что ранее стало известно о том, что высокопоставленные чиновники из администрации президента США Дональда Трампа обсуждали секретные планы авиаударов по хуситам в Йемене в мессенджере Signal. Об этом рассказал общественности журналист The Atlantic Джеффри Голдберг, которого случайно добавили в этот чат.

Голдберг поделился, что обсуждение чиновников содержало данные об оружии, целях и времени ударов. Также выяснилось, что вице-президент Джей Ди Вэнс скептически относился к удару.

CNN со ссылкой на три источника из Белого дома писало, что министр обороны Пит Хегсет передал детали операции против хуситов в чате Signal, в котором также были его жена, брат и адвокат. Чат создали во время процесса утверждения Хегсета на нынешнюю должность.

В марте тогдашний советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц взял на себя ответственность за утечку секретной информации из чата Signal. Он сказал, что ему стыдно за это, но необходимо двигаться дальше.

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